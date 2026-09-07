Lluvias y tormentas en el país ponen en alerta a cuatro regiones de Ecuador

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La inestabilidad atmosférica marcará la dinámica del clima en gran parte del territorio continental y la región insular durante la segunda semana del mes. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) formalizó un aviso técnico ante la presencia de lluvias y tormentas en el país, un escenario previsto de forma prioritaria hasta el 9 de septiembre de 2026, con proyecciones extendidas hasta el viernes 11 de septiembre.

Alerta meteorológica por lluvias y tormentas en el país

Mediante la Advertencia Meteorológica N.º 67, el organismo técnico detalló que el territorio afronta eventos de precipitaciones de intensidad variable, acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte.

Las autoridades alertaron sobre la probabilidad de acumulación de agua en viviendas, comercios y vías susceptibles, además de posibles afectaciones viales por presencia de agua estancada, bancos de niebla y caída de árboles.

Asimismo, se determinó riesgo latente de crecidas de cuerpos de agua en sectores del interior y norte de la región Litoral y en la Amazonía.

Comportamiento en el Litoral y la Amazonía

En la región Litoral, los episodios lluviosos se concentrarán con mayor notoriedad hacia el interior de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, zonas de Manabí, sectores de Los Ríos y el norte de Guayas.

Entre este lunes 7 y el martes 8 de septiembre, los chubascos abarcarán gran parte de la zona costera, aunque con una presencia reducida en el perfil costero sur.

Por su parte, en la Amazonía las lluvias más significativas se desarrollarán del lunes 7 al miércoles 9 de septiembre en Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Morona Santiago, particularmente cerca de la cordillera oriental, disminuyendo su recurrencia a partir del jueves.

Condiciones en la Sierra y radiación ultravioleta

En lo que respecta a la región Interandina, el reporte contempla precipitaciones y lloviznas de intensidad variable localizadas principalmente en la cordillera occidental, la cordillera oriental y el noroccidente de Pichincha.

#PronósticoIUV | Pronóstico del índice máximo de radiación #UV previsto para el martes, 8 de septiembre 2026🌤️🧢🕶 pic.twitter.com/JjJdjlKXz8 — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) September 7, 2026

No obstante, el callejón interandino registrará jornadas con temperaturas elevadas y radiación ultravioleta muy alta, alcanzando índices de hasta 11 (extremadamente alto) en provincias como Pichincha e Imbabura el martes 8.

Los días 10 y 11 de septiembre se presentarán los cielos más soleados de la semana en la región, por lo que se sugirió evitar la exposición solar entre las 10:00 y las 15:00.

Monitoreo en la zona sur y región Insular

El seguimiento extendido para Cañar, Azuay, El Oro, Loja y Zamora Chinchipe prevé cielos parcialmente nublados y lluvias de variable intensidad con vientos de hasta 31 km/h entre el 8 y el 10 de septiembre.

En Machala las temperaturas fluctuarán entre los 31 °C y 34 °C con radiación extremadamente alta, mientras que Cuenca registrará máximas de 20 °C a 22 °C y mínimas de hasta 8 °C.

Por su parte, la región Insular mantendrá condiciones de lloviznas dispersas entre el martes 8 y el jueves 9 de septiembre.

Dinámica de los sistemas meteorológicos

La formación de estas lluvias y tormentas en el país se encuentra impulsada por la confluencia de varios sistemas climáticos.

Entre los factores preponderantes consta el aporte de humedad asociado a la baja presión estacional de la “Vaguada Monzónica”, sumado al transporte de masas húmedas desde la cuenca amazónica en niveles medios de la atmósfera y su convergencia en capas bajas.

Estos procesos, articulados con el calentamiento diurno y las elevadas temperaturas en la superficie marina frente a la costa, estimulan el desarrollo de la actividad convectiva.

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