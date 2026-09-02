Petroecuador interviene 27 puntos para sostener combustibles en Ecuador ante lluvias

Petroecuador informó este martes 1 de septiembre de 2026, en Quito, que ejecutó medidas preventivas en 27 puntos estratégicos de Ecuador para proteger el transporte, la refinación y el almacenamiento de combustibles frente a posibles lluvias e inundaciones asociadas con el fenómeno de El Niño.

El plan está en marcha desde mayo y busca reducir el riesgo de interrupciones en las operaciones hidrocarburíferas y en el abastecimiento nacional de gasolina, diésel y Gas Licuado de Petróleo (GLP). Las acciones incluyen obras de mitigación, monitoreo tecnológico y coordinación con los organismos encargados de la gestión de riesgos.

Petroecuador protege combustibles en Ecuador frente a lluvias

De los 27 puntos intervenidos, 14 corresponden a sectores que requieren vigilancia por posibles movimientos en masa y 13 están ubicados en zonas donde se fortalecieron las medidas frente a inundaciones.

Los trabajos comprenden estabilización de taludes, construcción de muros de contención, colocación de gaviones y bermas e implementación de sistemas de drenaje. Estas estructuras permiten conducir el agua y disminuir la presión sobre ductos e instalaciones cuando aumentan las lluvias o los terrenos alcanzan altos niveles de saturación.

Las intervenciones alcanzan sectores críticos del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), los poliductos Esmeraldas-Santo Domingo-Quito y Pascuales-Cuenca, terminales de combustibles, estaciones de bombeo y las refinerías de Esmeraldas y La Libertad.

Esta red conecta las zonas de producción, refinación, almacenamiento y distribución. Una interrupción en cualquiera de sus componentes puede repercutir en el traslado de derivados hacia distintas regiones del país.

La prevención busca evitar problemas de abastecimiento

Una afectación en los oleoductos, poliductos o terminales puede alterar la cadena que lleva combustibles hasta las estaciones de servicio y GLP a los hogares. El impacto también podría alcanzar al transporte público y comercial, la movilización de alimentos, las actividades productivas y los negocios que dependen de entregas frecuentes.

El plan preventivo busca evitar ese efecto dominó. Según Petroecuador, las intervenciones permitirán mantener la continuidad operativa y el suministro oportuno de derivados a escala nacional mientras evoluciona el fenómeno de El Niño.

Sebastián Maag Pardo, gerente general subrogante de Petroecuador, señaló que estas medidas reflejan el compromiso institucional con la seguridad, la continuidad de las operaciones y la protección ambiental. Agregó que la planificación anticipada fortalece la capacidad de respuesta y permite resguardar la infraestructura estratégica.

El SOTE y los poliductos concentran el monitoreo

La petrolera estatal evaluó alternativas de conectividad de contingencia y priorizó puntos de vigilancia en el SOTE y los poliductos Esmeraldas-Santo Domingo-Quito y Shushufindi-Quito.

El monitoreo también incluye las terminales y estaciones de Tres Bocas, Chorrillos, Santo Domingo y La Delicia, consideradas esenciales para el almacenamiento y despacho de derivados hacia diferentes ciudades.

El 29 de mayo de 2026, este Medio informó sobre la entrada en operación de nuevas variantes del SOTE y del Poliducto Shushufindi-Quito en Napo. Las estructuras fueron construidas a más de 300 metros del área afectada por la erosión regresiva del río Quijos y permiten reducir la exposición de ambos sistemas.

El SOTE transporta petróleo desde la Amazonía hacia los terminales marítimos de Esmeraldas, mientras que el Poliducto Shushufindi-Quito es clave para movilizar derivados y GLP hacia la Sierra centro y norte.

Información en tiempo real para responder a emergencias

Petroecuador cuenta con un Sistema de Información Geográfica que integra y analiza información en tiempo real a escala nacional. La herramienta emplea cartografía especializada para identificar áreas expuestas a inundaciones y movimientos en masa.

Estos datos permiten ubicar amenazas sobre la infraestructura, apoyar las decisiones operativas y reducir los tiempos de respuesta. Una alerta en una ladera, un río o una vía puede exigir acciones simultáneas sobre ductos, estaciones, accesos terrestres y rutas de distribución.

La empresa también comparte información geoespacial con los organismos nacionales de gestión de riesgos y participa en espacios de coordinación interinstitucional.

El Niño entra en una fase inicial de desarrollo

El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN) reportó el 28 de agosto que El Niño se encuentra en una fase inicial de desarrollo.

El fenómeno se origina por un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico tropical, capaz de modificar los patrones de lluvias, temperatura y viento. Sus efectos pueden alcanzar la movilidad, la producción, los servicios esenciales y la infraestructura.

Mientras continúa el seguimiento de las condiciones oceánicas y atmosféricas, Petroecuador mantendrá las acciones preventivas en los puntos expuestos para sostener sus operaciones y el abastecimiento nacional.

Preguntas frecuentes sobre el plan de Petroecuador ante El Niño:

❓ ¿Qué está haciendo Petroecuador para proteger el abastecimiento de combustibles? Petroecuador ejecuta medidas preventivas en 27 puntos estratégicos de Ecuador frente a posibles lluvias e inundaciones.

El plan está activo desde mayo de 2026 e incluye estabilización de taludes, muros de contención, gaviones, bermas, drenajes y monitoreo tecnológico para reducir riesgos sobre la infraestructura hidrocarburífera. ❓ ¿Qué infraestructura está incluida en las medidas preventivas? Las acciones abarcan oleoductos, poliductos, terminales, estaciones de bombeo y refinerías.

Entre los puntos estratégicos están sectores del SOTE, los poliductos Esmeraldas-Santo Domingo-Quito y Pascuales-Cuenca, además de las refinerías de Esmeraldas y La Libertad y diferentes terminales de combustibles. ❓ ¿Por qué las lluvias podrían afectar el abastecimiento de gasolina, diésel y GLP? Porque inundaciones o movimientos en masa pueden afectar la infraestructura utilizada para transportar y almacenar combustibles.

Una interrupción en ductos, terminales o estaciones podría alterar la cadena de distribución hacia estaciones de servicio y hogares. Esto también podría repercutir en transporte, producción y otras actividades que dependen del suministro regular de combustibles. ❓ ¿Cómo monitorea Petroecuador los riesgos provocados por El Niño? La empresa utiliza un Sistema de Información Geográfica con información en tiempo real.

La herramienta integra cartografía especializada para identificar zonas expuestas a inundaciones y movimientos en masa. Los datos ayudan a tomar decisiones operativas, reducir tiempos de respuesta y coordinar acciones con los organismos nacionales de gestión de riesgos. ❓ ¿En qué situación se encuentra actualmente el fenómeno de El Niño? El ERFEN reportó el 28 de agosto que El Niño se encuentra en una fase inicial de desarrollo.

El fenómeno está asociado con un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico tropical y puede modificar los patrones de lluvias, temperatura y viento. Petroecuador mantendrá las medidas preventivas mientras evolucionen estas condiciones.

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