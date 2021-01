‘Tips’ para que el invierno no mate a sus plantas

Embellecer los espacios interiores y exteriores de la vivienda con plantas no deja de ser la opción para este 2021. El año pasado la pandemia generó una afición más fuerte por la jardinería bajo la necesidad de tener más espacios verdes y naturales y aquello continúa.

Hay algunos cuidados del jardín para que las plantas no se estropeen en esta época de invierno caracterizada por las bajas temperaturas y precipitaciones. Además, si se busca incluir nuevas especies, una buena idea es optar por plantas que se adaptan a estas condiciones extremas.



Danilo Pumisacho lidera el proyecto Laberintos EC y es especialista en el cultivo de plantas. Explica que la gran ventaja de Ecuador es que, gracias a su variedad de climas, se puede cultivar una amplia gama de plantas que fácilmente se adaptan a climas cálidos y fríos.



Para esta temporada hay algunas opciones. Una de ellas es la violeta africana, que es ideal para maceta interior o para el jardín. Su color intenso la convierte en una de las plantas ornamentales favoritas. Tiene una roseta de hojas redondeadas cubiertas por vello, y de cuyo centro aparecen los racimos repletos de flor. No requiere de mucho sol, pero sí de claridad.



Otra opción es el kalanchoe. Esta planta tiene una amplia variedad con flores en colores rosado, rojo, amarillo, blanco y naranja, pero todas ellas se caracterizan por su resistencia. La especie más resistente es el Kalanchoe blossfediana con sus particulares hojas carnosas y su colorida y abundante floración. Es ideal para cualquier clima.



La col ornamental también está en la lista. Según el especialista esta planta se está introduciendo poco a poco en los jardines ornamentales en el país sus hojas son grandes y rizadas con matices rojos, rosas, amarillos y blancos. Es ideal para climas cálidos y fríos, sin embargo, en temperaturas bajas tiende a conservar más la intensidad de su color.



Para añadir más color al jardín las hortensias son otra alternativa. Esta especie es resistente por lo que se adapta al frío y lluvia. Para su adecuado crecimiento necesitan humedad y se debe evitar el sol directo.



Los hongos, otro problema de la temporada lluviosa



En invierno, debido a la humedad, algunas plantas tienden a desarrollar hongos. Este problema es visible en las hojas con manchas blancas o marrones. En estos casos lo recomendable es remover las hojas afectadas para evitar que el hongo se prolifere a otras partes de la planta.



En exteriores se puede aplicar un fungicida que se adquiere en los viveros y tiendas de jardinería. Si busca una opción natural, casera y ecológica, puede fabricar un fungicida con ocho partes de agua y una de leche. El especialista aconseja rociar esta mezcla en las plantas una o dos veces al mes.



¿Cómo mantener las plantas en el invierno?



Ya sea invierno o verano, la clave está en tener un suelo adecuado. Pumisacho indica que antes del invierno se debe mejorar el sustrato de la planta para evitar que, con el exceso de agua, se pudran las raíces o se generen hongos. Para ello, se aconseja emplear material que permita que la tierra esté suelta y tenga un buen drenaje, por ejemplo, restos de hojas y ramas o piedras como gravilla o piedra pomez.



Si se tiene un jardín en el exterior lo adecuado es generar canales alrededor de la planta para que el agua fluya y no se acumule. Si son especies delicadas lo mejor es cubrirlas.



No riegue en exceso a las plantas para evitar que se pudran, sobre todo, si están en el exterior. Para las especies ubicadas en macetas en el interior, un truco para verificar la necesidad de agua es introducir un dedo en la tierra, si está húmeda no necesita de más agua.