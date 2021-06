El estilo japandi calza bien en el hogar

Redacción Construir

La combinación de los estilos japonés y escandinavo originan el japandi. Este diseño mezcla el minimalismo y la neutralidad con el diseño zen nórdico en el hogar. Es perfecto para personas que disfrutan los espacios tranquilos, simples, sencillos y neutros.

El japandi es un estilo que combina los colores neutros, como el beige, blanco o gris, con leves toques de color en tonos pasteles en mesas, sillones, sillas, cortinas, paredes, cojines y cobertores.

Esta tendencia se inició en el 2017 pero actualmente es uno de los estilos más usados en las habitaciones, por las sensaciones de paz y tranquilidad. Esta propuesta es recomendable para espacios pequeños y medianos.

Para complementar este estilo, los mobiliarios deben ajustarse al concepto, que implica el uso de fibra natural; la madera es uno de los principales materiales usados para este estilo, porque se puede aplicar en pisos y pequeños muebles en una gama de colores claros y oscuros. Además, las decoraciones artesanales en bambú, en lámparas flotantes, arreglos de mesa y plantas pequeñas agregan calidez y naturalidad al espacio.

Las propuestas más modernas incluyen materiales como: lino, cerámica, porcelanato, piedra, ratán o papel tapiz, que aportan más calidez a las habitaciones.

Las plantas son elementos importantes en esta propuesta, porque brindan frescura, naturalidad y color; estas se pueden combinar en macetas de cemento, para que contraste el verde de la naturaleza. Y se las puede ubicar en esquinas de los dormitorios, salas o cocinas; pero es importante no saturar el espacio con todas estas decoraciones.

Este estilo puede ser usado en habitaciones para brindar más luminosidad. El blanco es un tono que posee una gran versatilidad para la combinación con mobiliarios oscuros y se puede usar también con cromados dorados, plateados y oro rosa, en detalles pequeños que resalten las decoraciones.

Los jarrones en cerámica, vidrio o metal son recomendables para mesas de centro o de noche, pero estos deben ser en grupos de tres, por la tradición japonesa del equilibrio. Antes de colocar los accesorios, es importante tomar en cuenta la profundidad, el volumen y la altura que aportan. Todos los detalles decorativos que se incluyan deben tener una funcionalidad característica del estilo.

La arquitecta Joseline Córdova menciona que la decoración del hogar debe tener simplicidad, ligereza y funcionalidad. Ella recomienda que no se coloquen varios adornos que opaquen el minimalismo principal del hogar; es necesario contar con la cromática de las paredes para elegir los mobiliarios y demás accesorios decorativos.

Los cuadros, espejos y alfombras deben ubicarse en sitios estratégicos, que no dañen la neutralidad del lugar; las esquinas y el centro son sitios adecuados para colocar obras de arte. Los tapetes, caminos o alfombras no deben tapar completamente el piso, porque no se quiere cubrir la madera, sea piso flotante o tablón, pues es importante para el japandi.

Los tonos claros y oscuros se deben usar en elementos que puedan ser intercambiados con facilidad, como cojines en sillones o camas. La versatilidad de este estilo permite la mezcla de luz natural con la artificial. Los expertos recomiendan que se mantenga orden y armonía visual, teniendo como eje la madera en los muebles o el piso. Los elementos del espacio deben crear un vínculo entre las personas, la sensación de naturaleza y la tranquilidad, para garantizar un hogar armónico.