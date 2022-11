Tiktoker da consejos para conseguir la visa de turista a EE.UU.

Imagen referencial. Tiktoker da recomendaciones para obtener la visa de turista en EE.UU. foto: Internet

Redacción Elcomercio.com

Una tiktoker radicada en España llamada Estefy se dedica a dar consejos de viajes a través de las redes sociales. Sus videos se han viralizado, en particular los que detallan sobre cómo obtener una visa de turista para EE.UU.

Para visitar Estados Unidos se deben solicitar las visas B1/B2. Sin embargo, con la pandemia, los solicitantes han tenido que enfrentarse a toda una odisea de procedimientos, con un calendario de citas muy complejo y aletargado.

En este sentido la influencer menciona que no dudo en dar consejos porque siente la preguntar sobre el tema. “Me he dado cuenta de que hay mucho desconocimiento del tema”.

Preguntas frecuentes de los oficiales consulares

Estefy cuenta que pasó por todos los pasos para obtener la visa más de una vez. Incluso extravió su pasaporte con la visa incluida.

En varios video detalla los pormenores de la entrevista consular., ella dice: “Te preguntan a dónde vas, qué quieres conocer, cuál es tu motivo de viaje, cuántos días vas a estar. Te pueden preguntar sobre el presupuesto que vas a destinar para cada día o para el tiempo que dices que vas a ir”.

Lo que las autoridades estadounidenses comprueban a través de la entrevista es que los solicitantes tienen una intención clara de entrar al país de forma temporal y con fines turísticos. Además de chequear que cuentan con fondos suficientes para cubrir los gastos y retornar al país.

En esa línea, la creadora de contenido puntualizó que no es necesario tener todo demasiado estructurado, pero la clave está en tener una razón para viajar a Estados Unidos. “Las preguntas de cajón son a qué te dedicas en tu país de origen. A mí sinceramente me han parecido siempre preguntas superfáciles y sencillas”, aclara la tiktoker.

Para tramitar la visa de turismo es necesario tener un pasaporte vigente, llenar la solicitud DS-160, hacer el pago y agendar la cita para la toma de datos biométricos y la entrevista, que es el momento en el que se determina si el proceso se concluyó con éxito o no.

“Tú tienes que realzar tu trabajo y adornarlo un poco, pero con frases seguras porque obvio si no el oficial consular va a pensar que es cualquier cosa y que quieres ir a Estados Unidos a ganar dinero”, aconsejó.

A lo largo de otros videos dio más tips para conseguir la visa de turista. Muchas personas no se hacen un plan de viaje hasta que les otorgan el documento, pero esta práctica no sería la mejor, ya que con una base se puede probar el interés. “Tu respuesta no puede ser, ‘no sé, no lo había planeado porque no tengo la visa’”, sentenció.

Su comunidad virtual se mostró agradecida con estos tips e incluso aportaron más consejos; “Es cierto lo que mencionas: hay que tener respuestas claras”; “Un buen tip es responder lo que te pregunten y de ninguna manera explayarse y titubear”, le comentaron.

