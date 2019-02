Kwa, un videorrecetario ecuatoriano

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La cámara ingresa a una cocina y se dirige a un hombre de espaldas. El camarógrafo increpa al cocinero: “Oye, Víctor, ¿que estás haciendo?”. El chef voltea, contesta con una media sonrisa a la cámara: “Caldo de bolas”. Aunque dependiendo de la receta puede contestar igual: churrasco, llapingacho, menestrón, muchines de yuca, sango de choclo o de verde con camarón.

La escena se repite al inicio de cada video de Kwa, canal gastronómico de YouTube que difunde tutoriales de cocina nacional en sus redes sociales. La fórmula de inicio de los videos refleja una tradición de los hermanos guayaquileños Víctor y David Bermeo Zapata, quienes producen los videos en compañía del otro.



“Siempre entraba a la cocina a preguntarle a Víctor qué estaba haciendo. Uno, porque siempre tenía hambre, quería ver si estaba preparando algo rico; y dos, para ver si podía aprender algo antes de comer”, dice David Bermeo, de 23 años, productor audiovisual.



Al estilo de plataformas internacionales como Tasty, el videorrecetario ecuatoriano Kwa (Kitchen with attitud o Cocina con actitud) enseña de forma sencilla y amena cómo preparar bolones, guatita, cebiche de camarón o caldo de torrejas. En seis meses, su página de Facebook supera más de 228 000 seguidores.



Las tomas de dos cámaras sobre un fogón a gas o sobre el mesón marcan el paso a paso. En la narración de los tutoriales los hermanos reflejan su personalidad: el chef es serio, profesional y tímido. David, en cambio, encarna al aprendiz, el preguntón y chistoso, que se pone del lado del que no sabe nada de cocina y por ello puede incluso pecar de ingenuidad.



Los comentarios ponderan la espontaneidad y los juegos de palabras que surgen alrededor de la descripción del paso a paso de las recetas. “Cuando los chistes son tan malos como para hacernos reír de nosotros mismos, tienen que ir”, cuenta el productor, novato en la cocina. “Es una manera de mantener la atención de la gente y de darles frescura”, añade.



El primer video, el del bolón de verde mixto, fue publicado el 3 de agosto del 2018. Hasta la fecha han producido más de 30 recetas de platos ecuatorianos.



“Lo que buscamos es enseñarle a la gente cómo cocinar recetas que revisten incluso cierta dificultad, como el caldo de bolas o la colada morada, que sepan lo que hay atrás y se puedan animar a cocinarlas”, explica Víctor Bermeo, de 27 años, chef de la Universidad Espíritu Santo. En el caso de la colada morada, prepararon también una receta exprés para cocinar en países donde no se consiguen todos los ingredientes. “Nuestros seguidores ecuatorianos en el extranjero, sobre todo en Europa, se sienten orgullosos de este proyecto, porque pueden enseñarle fácilmente a otras personas qué es lo que se come en su país”, agrega el chef.



También siguen con entusiasmo los tutoriales desde países como Colombia, El Salvador o República Dominicana. “Tenemos los mismos ingredientes de los países caribeños, lo que quizás les sorprende es la pasta de maní, pero nos escriben a contarnos que cocinaron las recetas y que les encantó la comida ecuatoriana, de la que nunca habían escuchado, nos pasó con el bolón, el caldo de bolas o el corviche”, cuenta Víctor. “Es gratificante que personas que no son ecuatorianas estén haciendo las recetas”, finaliza.