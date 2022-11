Ecuatoriana Pía Salazar recibe el premio de Mejor Chef Pastelera de América Latina 2022

La chef ecuatoriana Pía Salazar recibió el premio Latin America’s Best Pastry Chef (Mejor Chef Pastelera de América Latina) la noche del 15 de noviembre del 2022.

"El equipo de marido y mujer de Alejandro Chamorro y Pía Salazar protagonizan los productos endémicos de Ecuador en Nuema. Los ingredientes locales aparecen en los platos vanguardistas del dúo, llenos de colores brillantes y un sabor profundo. Sus creaciones de repostería contemporánea le otorgan a Salazar el título de Mejor Chef Pastelera de América Latina 2022, patrocinado por República del Cacao", indica The World's Best 50.

LIVE NOW: Nuema in #Quito is The Best Restaurant in Ecuador! #LatAm50Best #Ecuador @alejochamorro pic.twitter.com/eSGQYV3GKJ