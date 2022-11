Shakira no estará en Qatar, dicen medios españoles

Shakira ha sido el centro de atención de los medios españoles tras su separación con Piqué. Foto: Instagram @shakira

Shakira no estará en la inauguración del Mundial de Qatar 2022, aseguran este 16 de noviembre dos medios españoles.

Desde que se supo que la colombiana estaba en la lista para el evento, ha recibido muchas críticas en las redes sociales, debido a las sombras que existen sobre Qatar como sede del Mundial.

Pues este miércoles, versiones de prensa en España, entre ellas de El Mundo, indican que la decisión de Shakira es la de no participar en el Mundial.

El medio asegura que desde el entorno de la colombiana han confirmado su no participación en la ceremonia de inauguración, el próximo domingo, donde Qatar y Ecuador darán inicio a los partidos del Mundial.

El diario AS de España también informa la misma versión y cita medios de entretenimiento cercanos a la colombiana.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, informa Adriana Dorronsoro, periodista de ‘El programa de Ana Rosa’, magazine matutino del canal Telecinco.

La primera en negarse a participar en Qatar 2022 fue la cantante británica Dua Lipa. Tampoco actuará Rod Stewart, quien, según informaciones, se negó pese a la oferta de un millón de libras que le hicieron desde la organización.

Sobre Qatar hay serias denuncias por casos de violaciones de derechos humanos y por eso diferentes personalidades deportivas y del espectáculo se han negado a asistir y mucho menos a participar.

