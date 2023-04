Series y películas para concienciar sobre el acoso escolar

'13 Reasons Why' es una serie de televisión producida por Selena Gómez. Foto: @13reasonswhy

Existen series de televisión y películas cuyo fin es concienciar a niños y jóvenes sobre el acoso escolar. La problemática del 'bullying' o acoso escolar se acrecenta cada vez más a escala mundial.

La Unesco alertó sobre esta problemática en 2020. En un estudio de 144 países determinó que “Uno de cada tres estudiantes de todo el mundo declaró ser víctima de acoso escolar". Esta semana se confirmó que una estudiante del colegio Mejía, de Quito, se suicidó por bullying.

Bullying

El 'bullying' es el acoso físico o psicológico que ejerce una persona contra otra para mantener el poder.

Niños y jóvenes pueden ser víctimas de este tipo de acoso en escuelas y colegios. Actualmente, el 'bullying' puede darse también mediante redes sociales. Esto, específicamente es demasiado familiar para la actriz y cantante Selena Gómez, la persona con más seguidores a escala mundial en Instagram, por ello, produjo '13 Reasons Why'

'13 Reasons Why'

Se trata de una serie de televisión estadounidense de drama adolescente. Fue producida por Selena Gómez. Se basa en la novela de 'Por trece razones' de Jay Asher y fue adaptapara para Netflix.

La trama gira en torno a una estudiante de secuandria que se suicida después de una serie de fracasos, generados por personas dentro de la escuela. Y es por una caja de casete grabadas por Hannah (Katherine Langford), antes de su suicidio en las que detalla las 13 razones por las que decidió terminar con su vida.

Selena Gómez señaló "en cuanto me convertí en la persona con más seguidores me asusté bastante. Era algo que me consumía; el motivo por el que me levantaba y me acostaba cada día". Añadió que fue a la escuela secundaria más grande en el mundo, que es el canal Disney. Y su madre tenía varias historias sobre bullying.

'Wonder'

Esta es una película estadounidense, dirigida por Stephen Chbosky. Se basa en el libro homónimo de 2012 de Raquel Palacio. Se proyecta con los géneros de drama y comedia. Narra la historia de August Pullman, un niño de 10 años que vive en Brooklyn junto a su madre (Julia Roberts) y su padre Nate (Owen Wilson).

Agust nació con una rara deformidad facial médica, conocida como disostosis mandibulofacial. El pequeño se sometió a varias cirugías para ver, oler, hablar, oír e incluso lucir mejor. Sus compañeros de clase llegaron a llamarlo incluso mounstro. Luego, ganó popularidad porque ganó en una feria de ciencias.

Al finalizar el año escolar el niño pronució "sean amables, porque todos están librando una dura batalla. Y si realmente quieren ver lo que las personas son, todo lo que tienes que hacer es mirar".

'Joe Bell'

Es una película biográfica estadounidense. Fue dirigida por Reinaldo Marcus Green y escrita por Larry McMurtry y Diana Ossana. La película narra historia real de un hombre llamado Joe Bell. Él se propuso caminar por los Estados Unidos, desde Idaho hasta Nueva York. Su objetivo es ofrecer charlas en contra del acoso escolar.

Toma esta decisión después de que su hijo Jadin Bell se suicidara a los 15 años tras sufrir 'bullying'. Esta cinta es protagonizada por Mark Wahlberg, Reid Miller y Connie Britton.

Jadin les comentó a sus padres que lo acosaban en la escuela por ser 'gay'. Joe lo acepta aunque en ocasiones le incomodan algunas actitudes de su hijo. De hecho, el adolescente se unió al equipo de porristas de la escuela.

'Glee'

Es una serie de televisión estadounidense. Está compuesta por 6 temporadas y 121 episódios y narra de forma musical la vida de difierentes adolescentes en un instituto. Esta proudcción fue creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan.

Una de las problemáticas que aborda es las vivencias del protagonista Kurt. Este adolescente sufre 'bullying' debido a su homosexualidad, cuando entra en el grupo musical Glee encuentra un apoyo en diferentes compañeros. También aborda temas como relaciones amorosas, sexualidad y discriminación.

