Disney recordó el paso de Shakira por una de sus series

Shakira tuvo un paso por 'Los Hechiceros de Waverly Place', una serie de televisión de Disney Channel que gozó de gran popularidad gracias a su trama y personajes.

La historia, que gira en torno a la familia Russo, se basa principalmente en Alex, protagonizada por Selena Gomez, y cómo día a día utiliza su magia en grandes aventuras; mientras tanto la familia intentaba ocultar sus poderes ante la gente.

Desde 2007 hasta 2012 esta comedia contó con grandes especiales y colaboraciones que probablemente quedaron en la mente de más de un espectador. Entre ellas estuvo la de la cantante barranquillera Shakira.

#Throwback to when the one and only @shakira brought some extra magic to #WizardsOfWaverlyPlace 💫 pic.twitter.com/NVve8rAhug