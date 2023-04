La viuda de Julián Figueroa narra cómo lo encontró sin vida

Imelda Garza junto a Julián Figueroa. Foto: @julian_f.f

Redacción Entretenimiento (I)

Imelda Garza Tuñón, la ahora viuda del hijo de Maribel Guardia, relató los duros momentos que tuvo que atravesar al descubrir que Julián Figueroa estaba muerto. Enfrentó la situación sola.

Julián Figueroa fue a recostarse

La joven contó que las últimas horas Julián Figueroa las pasó junto a ella y su hijo, el pequeño José Julián de 5 años. El portal digital univision.com indica que la viuda del cantante dijo: "Julián estuvo el domingo con nosotros viendo series, estábamos juntos. En la tarde se sentía muy mal porque no había dormido en tres días. Estaba muy deprimido por lo de su papá. Como a las 18:00 me dijo: '¿Sabes qué? me voy a bajar al cuarto de los videojuegos y me voy a tratar de dormir un ratito'".

Dos horas después, al ver que Julián no regresara a su lado, bajó a buscarlo para que subiera a dormir. "A mí me pareció muy normal que fuera a tratar de recostarse un rato, pero sí me llamó la atención que no hubiera subido".

Parecía dormido

Imelda Garza comentó que fue a tocar la puerta y debido a que no contestó, abrió. "Vi como que estaba dormido, porque estaba en posición de dormido, las piernas incluso las tenía cruzadas como él dormía, no había nada diferente", indicó.

Sin embargo, al tocar su pierna para moverlo y despertarlo sintió que la pierna estab fría, "entonces prendí la luz y vi que tenía la boca morada".

Enfrento el hecho sola

Imelda tuvo que enfrentar toda la situación sola. Esto debido a que Maribel Guardia estaba dando una función de teatro. Por ello, recibió sola a los paramédicos y a la policía.

