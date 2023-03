La cantante y actriz Selena Gómez regresó a las redes sociales. Apareció en TikTok. Foto: Facebook

Selena Gómez regresa a las redes con un potente mensaje. "Por favor, sean más amables y consideren la salud mental de los demás. Mi corazón ha estado pesado y solo quiero el bien para todos. Todo mi amor".

Ese fue el mensaje que escribió la cantante y actriz en su cuenta de TikTok. Sus fans aplaudieron su retorno, pues muchos la consideran un ser de luz. Ella, con frecuencia, habla del 'body positive'.

¿Por qué dejó las redes sociales?

Selena Gómez anunció que se alejaría de las redes sociales el pasado 24 de febrero de 2023. Tomó esa decisión después de recibir decenas de mensajes ofensivos por un 'drama' entre Hailey Bieber y Kylie Jenner.

En ese momento mencionó: "Estoy muy feliz, me siento bendecida, tengo los mejores amigos, los mejores fans de todo el mundo y no podría estar más feliz. Estoy bien. Me encanta cómo soy, no me importa si soy grande, si no lo soy, no me importa. Amo quien soy. Y sí, me voy a tomar un descanso de las redes sociales, porque todo esto es un poco tonto. Y tengo 30 años, soy demasiado mayor para esto".

Sobre el drama

Los fans de Gómez aseguran que Hailey Bieber y Kylie Jenner se burlaron de Selena cuando ambas subieron historias mostrando únicamente la parte de sus ojos. Lo hicieron después de que Gómez compartiera un video en el que decía que perfiló sus cejas más de la cuenta por accidente.

Ese 'drama' se sumó a las críticas que ha recibido por su cambio de físico. Tras los Globos de Oro, muchas personas comentaron sobre el aumento de peso. Gómez respondió así: "Estoy un poco más robusta en este momento porque me divertí durante las vacaciones".

La verdadera razón de su aumento de peso, algo que ella explicó en un video en TikTok, se debe a que sufre lupus y los medicamentos le causan retención de líquidos.

¿Qué es el lupus?

Mayo Clinic define al lupus como una enfermedad que se presenta cuando "el sistema inmunitario del cuerpo ataca tus propios tejidos y órganos (enfermedad autoinmunitaria)".

La inflamación que causa el lupus, apunta el sitio especializado, puede afectar distintos sistemas y órganos del cuerpo, incluso las articulaciones, la piel, los riñones, las células sanguíneas, el cerebro, el corazón y los pulmones.

