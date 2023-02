'Encanto' se lleva dos Grammy a Mejor banda sonora

La cantante colombiana Carolina Gaitán, quien interpreta la canción "No se habla de Bruno" de la película Encanto, en una fotografía de archivo. Foto: EFE

EFE

La película 'Encanto' ganó dos Grammy en las categorías de Mejor recopilación de banda sonora para medios visuales y en la de Mejor banda sonora para medios visuales durante la 65ª edición de estos premios que se están celebrando este domingo 5 de febrero de 2023 por la tarde en Los Ángeles (Estados Unidos).

En el primer apartado, el filme ambientado en el folclore colombiano logró imponerse a las bandas sonoras de 'Elvis', 'West Side Story', 'Stranger Things' y 'Top Gun: Maverick'. En el segundo, 'Encanto' hizo lo propio ante 'The Batman', 'No Time to Die', 'The Power of the Dog' y la tercera temporada de 'Succession'.

El tema We Don't Talk About Bruno, que integra el repertorio de la laureada cinta, también es candidata a alzarse con el gramófono en la categoría de mejor canción compuesta para medios visuales.

