Grammy 2023, el domingo 5 de febrero será la gala

La gala de los Grammy 2023 se realizará este domingo 5 de febrero del 2023. Es uno de los eventos más esperados del año. Se efectuará en la Crypto Arena de Los Ángeles, EE.UU. Allí se celebrarán las mejores composiciones y grabaciones musicales producidas entre octubre de 2021 y septiembre de 2022.

La entrega de premios se transmitirá a través del canal TNT. Los países latinoamericanos podrán seguir la entrega de los Grammy 2023 por esta vía si cuentan con un sistema de televisión por cable con ese canal. Además, HBO Max también ofrecerá la transmisión para sus usuarios.

El comediante sudafricano Trevor Noah será el encargado de dirigir los premios. Es conocido por su participación en el sarcástico noticiero The Daily Show. Estas son algunas de las nominaciones.

Álbum del año

Los nominados son ‘Voyage’, Abba; ‘30’, Adele;Un verano sin ti, Bad Bunny; ‘Renaissance’, Beyoncé; ‘Good Morning Gorgeous’ (Deluxe), Mary J. Blige, ‘In These Silent Days’, Brandi Carlile; ‘Music of the Spheres’, Coldplay; ‘Mr. Morale & the Big Steppers’, Kendrick Lamar; ‘Special’, Lizzo y ‘Harry’s House’, Harry Styles.

En el caso de ‘30’ de Adele. Se trata del cuarto álbum de estudio de la cantautora británica. Este trabajo musical hace referencia a la edad en que la cantante empezó a escribir las canciones del disco. Aborda temas como divorcios, maternidad, separación y la ansiedad que genera la fama. Y los géneros escogidos fueron el pop, jazz y soul.

Renaissance de Beyoncé es otro álbum nominado. En este séptimo disco de la cantante buscó reflejar su estado de ánimo durante la pandemia del covid-19. Renaissance es un álbum de música dance, pop y R&B con influencias de los estilos disco y house. Las temáticas que abordan son el hedonismo, sexo y autoestima.

Canción del año

Las canciones nominadas en los Grammy 2023 son ‘Abcdefu’, Gayle; ‘About Damn Time’, Lizzo; ‘All Too Well’ (10 Minute Version) (The Short Film), Taylor Swift, ‘As It Was’, Harry Styles, ‘Bad Habit’, Steve Lacy, ‘Break My Soul’, Beyoncé, ‘Easy on Me’, Adele; ‘God Did,’ DJ Khaled ft. Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend y Fridayy; 'The Heart Part 5’, Kendrick Lamar y ‘Just Like That’, Bonnie Raitt.

Harry Styles está nominado en seis categorías. Es uno de los principales candidatos para triunfar en esta gala. Se espera que ofrezca uno de los espectáculos más destacados de la noche.

Grabación del año

Las nominadas son ‘Don’t Shut Me Down’, Abba; ‘Easy on Me’, Adele; ‘Break My Soul’, Beyoncé; ‘Good Morning Gorgeous’, Mary J. Blige; ‘You and Me on the Rock’, Brandi Carlile ft. Lucius, ‘Woman’, Doja Cat; ‘Bad Habit’, Steve Lacy; ‘The Heart Part 5’, Kendrick Lamar; ‘About Damn Time’, Lizzo y ‘As It Was’, Harry Styles.

Dentro de esta categoría de los Grammy 2023, ‘Good Morning Gorgeous’ es el decimocuarto álbum de estudio de la cantante estadounidense Mary J. Blige. El álbum incluye colaboraciones con los artistas Usher, Fivio Foreign, Dave East, entre otros.

