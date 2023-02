Selena Gómez, la mujer con más seguidores en Instagram, se toma un descanso

Selena Gómez volvió a posicionarse como la mujer con más número de seguidores en Instagram. Foto: Facebook de Selena Gómez

Selena Gómez ha vuelto a ser la mujer más seguida en Instagram con 384 millones de usuarios (hasta este sábado 25 de febrero). Así, la cantante y actriz le quita el puesto a Kylie Jenner, quien había ocupado ese lugar hasta hace poco.

No es la primera vez que la protagonista de ‘Solo asesinatos en el edificio’ se convierte en la mujer con más seguidores en esta red social. Ya lo había logrado antes, pero Jenner volvió a superarla después de que Gómez decidiera abandonar por un tiempo este tipo de plataformas.

Ahora parece que la historia se repetirá nuevamente, ya que la artista anunció (a través de un video) que volverá a tomar un descanso. “Estoy muy feliz, me siento bendecida, tengo los mejores amigos, los mejores fanas de todo el mundo y no podría estar más feliz. Estoy bien”, menciona al inicio del clip.

Después explica que en realidad no le importa lo que piensen los demás de ella, “no me importa si soy grande, si no lo soy....Amo quien soy”, enfatiza. “Y sí, me voy a tomar un descanso de las redes sociales, porque todo esto es un poco tonto. Tengo 30 años, soy demasiado mayor para esto”, insiste Gómez. Tras esta publicación, cerró su cuenta en TikTok.

Comentarios negativos

Anteriormente, la cantante había indicado, en una entrevista que concedió a ‘Vanity Fair’, que eliminó Instagram de su celular y que le encargó a su equipo la labor de seguir publicando contenido porque a ella le parecía “tóxico”.

“La gente puede llamarme fea o estúpida y a mí me da igual. Pero hay personas que se portan detallistas. Escriben párrafos muy específicos y crueles”, contó a la revista. Y añadió: "Yo lloraba y tenía ansiedad constantemente. No podía seguir haciéndolo. Era una pérdida de tiempo”.

En estos primeros meses del año Gómez no ha estado lejos de las polémicas que se generan en estas plataformas. A inicios de enero fue criticada por su aspecto durante la gala de los premios Golden Globe. Los usuarios en redes señalaron que había engordado. A lo que ella respondió, a través de historias, que fue porque se había divertido en las vacaciones de Navidad y que no le importaba.

Se conoce que la actriz es una fiel defensora de la importancia de la salud mental. Un tema que trató a profunidad en su documental ‘Selena Gómez: My Mind & Me’.

