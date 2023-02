Luisa Valverde sorteará premios de rifa en Instagram

Luisa Valverde se impuso en su primera pelea en Tokio 2020. Foto: COE

Álex Puruncajas (I)

La luchadora ecuatoriana Luisa Valverde transmitirá en Instagram el sorteo de una rifa que le permite financiar su preparación en Europa.

La ganadora de un diploma olímpico en Tokio y sus representantes organizaron la rifa para financiar los gastos de su estadía y competencias en Europa, por estos días.

La rifa se realizará el 28 de febrero del 2023. Se sortean premios como atenciones médicas, el maillot del campeón olímpico Richard Carapaz y la camiseta de Newell's Old Boys del futbolista Néicer Reaco.

Una emergencia familiar le impidió acceder a los recursos que tenía destinados para esta preparación en Europa. El 24 de febrero del 2023, la deportista tiene previsto competir en el Ranking Series de Egipto.

Esto forma parte de su agenda de preparación en Europa, que inició en enero del 2023.

Los boletos saldrán hasta el de febrero. Un día después se hará el sorteo.

En el sorteo, Luisa quiere agradecer a todos los que la han apoyado para realizar su preparación. Su anhelo es llegar a alcanzar una medalla de oro.

Luisa Valverde y el apoyo

El Ministerio del Deporte emitió un comunicado ante la gestión personal de la deportista para recaudar los recursos.

“Luisa Valverde pertenece al Programa de Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte, por lo que recibe todos los meses USD 3 000 para sus gastos personales”, dice parte del comunicado.

”En el 2022, este Ministerio invirtió más de USD 48 000, y en el 2023 se invertirán más de USD 100 000, en su preparación, entrenamientos y competencias internacionales”, añade el comunicado.

Luisa Valverde hizo un video en Instagram ante este comunicado. “No he dicho que el Ministerio del Deporte no me apoya. No he dicho que el Comité Olímpico no me apoya”, aclaró en la transmisión.

Recalcó eso sí que la emergencia personal le privó de esos recursos y debió buscar otra forma de financiarse.

“Estoy organizando esta rifa para financiar los gastos”, añadió la deportista.

Mauro Argoti, de la agencia de representación de la deportista, expresó que la luchadora no podía dejar de competir en estos torneos. ”Si no competía, habría recibido una multa y un sanción deportiva”.

Argoti añadió, además, que la cartera de Estado se atrasa los tres primeros meses del año en el pago a los deportistas por lo que les corresponde por el Plan de Alto Rendimiento. ”Lamentablemente esto es así en nuestro país, añadió.

Luisa Valverde también expresó que se prepara en estos torneos “porque quiere conseguir objetivos grandes”. Dijo que no quiere desmerecer la preparación en Ecuador.

