‘Argentina 1985’ va por el Oscar tras ganar el Globo de Oro

La película ‘Argentina 1985’ de Santiago Mitre se llevó la estatuilla a la Mejor película extranjera en la edición número 80 de los Golden Globe. Ahora va por el Oscar.

El premio representa un espaldarazo para la producción argentina que está en la lista de prenominados al Oscar 2023.

La cinta que ya pasó por las salas de cine en Ecuador, está dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani.

Está inspirada en la historia real del fiscal Julio Strassera y su joven equipo jurídico que impulsaron el histórico juicio contra los altos mandos de la sangrienta dictadura militar argentina (1976-1983) en el llamado Juicio a las Juntas de mediados de los años 80.

La única latinoamericana en competencia

En 2021, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, encargada de los Golden Globe, fue señalada por falta de diversidad y serias faltas éticas entre sus miembros.

Después de dos años de controversia, la organización intenta restituir su reputación y credibilidad con una serie de correcciones internas y una ceremonia que busca reivindicar y premiar a lo mejor del cine y la televisión.

Cuando se anunciaron las nominaciones, ‘Argentina 1985’ fue la única cinta latinoamericana en la lista de nominados a Mejor película extranjera.

La película de Mitre compitió con ‘RRR’ de India, ‘All Quiet on the Western Front’ de Alemania, ‘Close’ de Bélgica y Decision to Leave de Corea del Sur.

Duarte la ceremonia que se realizó en el hotel Beverly Hilton, en California, ‘Argentina 1985’ finalmente se alzó con el premio a la Mejor película extranjera.

“Le quiero dedicar este premio al gran actor Ricardo Darín, y a todos los que lucharon por la democracia en la Argentina“, dijo Mitre cuando subió al escenario para recoger el premio junto al actor Ricardo Darín.

Camino al Oscar

‘Argentina 1985’ tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia. En esa competencia ganó el premio Fipresci de la crítica internacional a la mejor cinta.

Desde entonces ha recorrido más de una veintena de festivales internacionales, donde ha recogido una decena de premios, hasta el momento.

Este drama político de época también fue seleccionado para representar a Argentina ante el comité de selección en los premios Oscar 2023.

Tras una primera ronda de votaciones, ‘Argentina 1985’ apareció entre los 15 preseleccionados de la ‘shortlist’ anunciada el pasado 21 de diciembre.

Tras la última ronda de votaciones se seleccionará a los cinco nominados finalistas que competirán por la estatuilla dorada en la categoría a Mejor película internacional.

Los nominados en todas las categorías serán anunciados el próximo 24 de enero y la ceremonia de premiación de la edición número 95 del Oscar se llevará a cabo el próximo 12 de marzo.

Las coincidencias cinematográficas

Históricamente, los Golden Globe marcan el inicio de la temporada de premios cinematográficos en Hollywood cada año.

En ese contexto, se ha convertido en un punto de referencia para la prensa especializada y los realizadores sobre lo puede esperarse en el Oscar.

‘Nomadland’ (2020), ‘Green Book’ (2018), ‘Moonlight’ (2016), ’12 Years Slave’ (2013) son algunas de las cintas que ganaron el Oscar como Mejor película del año tras llevarse también el Globo de Oro.

En la categoría a Mejor película extranjera para los Globo de Oro e Internacional para el Oscar, también hay coincidencias históricas entre las que destacan cintas como ‘Cinema Paradiso’ (Italia), ‘Todo sobre mi madre’ (España), ‘Roma’ (México), ‘Parasite’ (Corea del Sur).

Destaca en ese recuento histórico el triunfo por partida doble de ‘La historia oficial’ (Argentina). La cinta dirigida por Luis Puenzo está ambientada en los últimos años de la dictadura militar argentina, cuando una acomodada profesora de historia empieza a sospechar sobre el papel de su marido en la dictadura, mientras una abuela busca a su nieta desaparecida.

El Golden Globe para ‘Argentina 1985’ renueva las esperanzas para una nominación al Oscar. Con un eventual triunfo en los premios de la Academia, Argentina volvería a repetir la historia de un doble galardón con una cinta que retrata la dolorosa época de las dictaduras que marcaron a Latinoamérica.

