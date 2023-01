Guillermo del Toro consigue el Globo de Oro a mejor cinta de animación con 'Pinocchio'

El cineasta mexicano Guillermo del Toro fue galardonado este martes con el Globo de Oro a la mejor película de animación por su versión de Pinocho.

El mexicano, que estaba nominado a tres categorías, logró este reconocimiento en la 80 ceremonia de estos premios con uno de sus filmes más personales.

"Ha sido un gran año para el cine de todos los tamaños. Un año de grandes cambios, de películas ambiciosas y de películas íntimas, y por lo tanto ha sido un gran año para la animación porque la animación es cine", apuntó el director al recoger el premio.

Congratulations to @pinocchiomovie for taking home the Golden Globe award for Best Picture - Animated! A testament to the amazing creativity and imagination displayed in this film! 🙌



The #GoldenGlobes are LIVE on NBC and Peacock! pic.twitter.com/fzflOcnjQP