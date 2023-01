Santiago Cruz vuelve a Quito con un concierto sinfónico

El cantautor colombiano Santiago Cruz presenta su espectáculo sinfónico por primera vez en Quito. Foto: cortesía Santiago Cruz

El cantautor colombiano Santiago Cruz regresa a Quito para presentar su espectáculo sinfónico, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador (OSNE).

El público podrá disfrutar de un recorrido por los mejores temas del artista en sus más de 15 años de carrera musical con el acompañamiento magistral de músicos ecuatorianos.

El concierto está previsto para el próximo jueves 9 de febrero de 2023 a las 20:00, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La preventa se encuentra abierta en la boletería virtual de Ticketshow.

Cruz ha presentado su concierto sinfónico en otros escenarios internacionales, pero esta será la primera vez que presenta este formato en Quito.

En este proceso han participado los arreglistas colombianos Juan Andrés Otalora y Juan Camilo Arboleda, el costarricense Bernardo Quezada de Costa Rica y el brasileño Jaques Morelenbaum, que ha trabajado con Caetano Veloso y Sting.

“Tenemos trabajo adelantado y hemos armado un repertorio de los temas que tenemos con arreglos sinfónicos”, dijo Cruz en una entrevista con El Comercio.

También hay canciones nuevas que se han ido añadiendo al repertorio, incluido un par de temas del nuevo disco, que está próximo a estrenar.

Par este concierto, Cruz prescindirá de su grupo musical ya que el objetivo es que los arreglos sean completamente sinfónicos, sin intervención de los clásicos instrumentos eléctricos de la banda. “Seremos la orquesta, las canciones, los arreglos sinfónicos y yo en una noche majestuosa”, dice el artista.

Hay canciones como Yo te todo, que salió en el 2021 con un ritmo urbano y que, en el proceso de construcción del concierto sinfónico, se transformó en un vals clásico.

Ese giro musical también sucede con temas como Y si te quedas ¿qué?, Baja la guardia o Cuando regreses. En ese contexto, las canciones del repertorio de Cruz se escucharán “como nunca antes”.

El artista aún no se reúne personalmente con la OSNE y su director, pero las partituras del repertorio ya están siendo trabajadas por el elenco musical. “Llego unos días antes del concierto para integrar el ensamble”, explica el artista que expresa su total confianza en la trayectoria y experiencia de los músicos de la OSNE.

El poder musical del ‘Nueve’

Con cuatro trabajos discográficos nominados al Latin Grammy y otros reconocimientos internacionales, Cruz es uno de los referentes en el panorama del pop contemporáneo.

Así llega su nueva producción discográfica que lleva por título ‘Nueve’. El nombre no solo hace referencia al lugar que ocupa esta nueva placa en su discografía, también revela el número de canciones que fueron escogidas para el álbum.

“El nueve es un número muy poderoso y quise como imprimirle esa energía al disco”, explica el artista. Es un disco que se grabó en México en solo dos sesiones y que tiene el respaldo del productor Juan Pablo Vega. El hilo conductor de los temas que integran este disco es la gestión de la memoria y los recuerdos.

Para darle más fuerza al poder místico del número, el álbum se publicará el próximo 9 de febrero, el mismo día del concierto en Ecuador.

“Me gusta unir las canciones a este tipo de narrativas y que en conjunto tenga un sentido que va más allá de lo evidente. Así que queríamos que todo responda a toda esta energía del número nueve”.

Santiago Cruz, en el mejor momento de su vida

El artista tolimense llevó su talento para la escritura a otro nivel y a finales del 2021 publicó su primer libro titulado ‘Diciembre, otra vez’, al que describe como un ejercicio de catarsis.

“Estoy a punto de cumplir 47 y no sé si fue una forma de gestionar la crisis de los 40, pero me dio por sentarme a escribir sobre ciertos momentos de la vida que aún necesitaba gestionar y para mí la escritura es una herramienta de gestión emocional”, dice el artista sobre las motivaciones de un trabajo que inició en 2019.

“Cuando me di cuenta ya tenía cinco capítulos narrados con una transparencia poco habitual, porque siempre queremos que se nos vea de la mejor manera. En una época de las ‘selfis’ y filtros, la transparencia es una cosa que se extraña”, asegura.

El libro se presenta como un relato, narrado en presente, sobre su recorrido como artista. “Hay mucho de mi vida personal, como el proceso de adicción y rehabilitación a las drogas, mi visión sobre la industria de la música, relaciones de pareja y otros. Se trata de un personaje que emprende un viaje de transformación positiva”, asegura.

Luego de la publicación del libro, el año pasado también decidió incursionar en la televisión como mentor en el ‘reality’ musical ‘La descarga’.

Es la primera vez que participa en un programa de talento y dice que, por suerte, aceptó. Fue ese espacio el que le dio la oportunidad de profundizar sus reflexiones sobre el éxito.

Allí conoció la historia de una joven que, a los 11 años, fue desplazada de su tierra por la violencia en Colombia. “Tras su participación en ‘La Voz’ alguien se interesó en su caso y recuperaron la tierra para su familia, si eso no es éxito no sé qué podría ser. Historias como esa, me han ayudado a seguir sumando matices a la ecuación de éxito y entender esta carrera más allá de los listados musicales y los contenidos virales en redes sociales”.

Los conciertos, el libro, el nuevo disco, su salto a la televisión suceden en lo que Cruz llama “el mejor momento de mi vida”.

El artista explica que al momento de evaluar el éxito se suele dejar de lado la vida personal para enfocarse en lo profesional. “Uno tiene que involucrar la vida personal en la ecuación del éxito, porque de nada vale ser el número uno en lo que sea si no te hablas con tus hermanos o tus papás, si tienes un matrimonio en ruinas o una mala relación con tus hijos”, explica.

Luego del concierto sinfónico en Quito, espera volver este mismo año a Ecuador con la gira ‘Después de la tormenta’.

