Karol G dijo haberle dado la espalda a Shakira antes de su éxito TQG

El momento personal que vive Shakira y los temas que lanzó para contar su ruptura con Gerard Piqué le han permitido ubicarse como una de las cantantes más escuchadas en la industria hispana. Su más reciente canción, en la que aparece con Karol G siguió la misma tendencia y es todo un éxito.

Su colaboración en TQG es todo un éxito y hasta este 2 de marzo de 2023 cuenta con más de 113 millones de reproducciones en YouTube. Ese alcance lo logró a menos de una semana de haberse estrenado.

Y es que no ha sido un tema escueto, pues hace parte del repertorio musical de ‘Mañana será bonito’. El nuevo álbum de la antioqueña sigue rompiendo récords de audiencia en plataformas como Spotify y Apple music.

Esto le ha generado una gira de medios de comunicación en Colombia y el mundo, en los cuales reveló detalles sobre el proceso creativo de su producción.

Karol G no cedió ante Shakira

En una charla con el programa español ‘El hormiguero’, la ‘Bichota’ confesó haberle dado la espalda a Shakira en una canción previa a TQG a mediados de 2022. Eso sucedió cuando se destapó todo el embrollo de la barranquillera con el exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué.

Según manifestó, en reiteradas ocasiones se estuvieron buscando para colaborar, pero los temas no eran lo suficientemente 'potentes' para hacer el featuring.

“Ella más o menos en junio me envió un tema con el que yo no me sentía conectada (…) al final del día cuando uno va a ser música debe sentirla de verdad, para mí hacer colaboraciones por hacer no tiene sentido y no sabía cómo hacer para que la canción pudiera brillar más”, dijo.

No obstante, manifestó que escribió la TGQ a inicios de 2022, pero no la lanzó a las audiencias porque no quería generar más controversia con su expareja, el puertorriqueño Anuel AA, por lo que lo guardó en los sencillos que tiene como repertorio personal o para "escuchar con su círculo más cercano".

“Eso fue en enero del año pasado. Escribí la canción y decidí que no quería enfocar más mi carrera en toda la controversia que estaba sucediendo, así que decidí que esa iba a ser una canción que quedara para escuchar con mis amigos y para mí” aseguró.

Ruptura de Shakira fue punto clave

Pasó un año y Shakira fue el foco mediático durante el segundo semestre de 2022. Karol G, según manifestó, aprovechó esa situación y llamó a la barranquillera para ofrecerle TQG. La 'bichota' sentía que ella podría ser protagonista en este reguetón de despecho que hoy está en el top de las listas de reproducciones.

Shakira y Karol G lanzaron su canción el 24 de febrero de 2023. Foto: Captura de pantalla

“Me doy cuenta de la situación de Shakira y la canción vuelve a tener sentido para mí (…) Tengo una canción con la que ella se puede identificar y volví a tocar esa puerta porque creía que era la oportunidad perfecta”, expresó.

“La busco y la llamo directamente, sin intermediarios, porque sentía que ella lo tenía que escuchar de mí porque era muy importante que nos juntáramos en esa canción” agregó.

Así mismo, reveló que el segundo verso de la canción fue uno de los que más le gustó a la intérprete de Waka Waka. Según Karol G, la artista de Monotonía le había solicitado encarecidamente que se lo dejara cantar porque era con el que más se sentía identificada a causa de los hechos recientes con el catalán.

“Ella se sintió identificada con la canción y me dijo que lo quería cantar porque hacía parte de un momento de su vida” aseguró Karol G.

