¿Un rincón verde en el dormitorio? Cinco plantas que son las ideales para este espacio

El permanecer más tiempo en casa ha despertado el interés por mejorar los espacios y hacerlos más acogedores. Las infaltables son las plantas naturales porque aportan frescura e incluso color.

La arquitecta de interiores Joseline Córdova menciona que el uso de las plantas en el interior logra una sensación de tranquilidad y confort por lo que son ideales para cualquier estancia. La clave está en identificar las características de la planta y cuáles son sus necesidades para que crezcan de forma adecuada.



Existe el mito de que no es recomendable colocar plantas en el dormitorio porque quitan el oxígeno. En este sentido, es importante identificar la especie pues algunas purifican el aire absorbiendo el dióxido de carbono, y otras no.



Se debe evitar colocar plantas con olores muy fuertes, pues ello puede ser molesto a la hora del descanso. Por eso, la especialista recomienda asesorarse antes de adquirirlas y conocer bien sus características y efectos. Tampoco es conveniente tener demasiadas macetas en el espacio.

En la lista de las plantas para interior hay algunas que destacan por sus calidades estéticas y su fácil mantenimiento. Entre las recomendadas está la hiedra debido a su capacidad de filtrar el aire. Esta es una especie trepadora por lo que es una buena opción decorativa para colgar o colocar en los rincones.

Otra es la sansevieria conocida como ‘lengua de vaca’ o ‘planta serpiente’ debido a su forma alargada. De acuerdo con Córdova, esta especie es muy eficiente para absorber el dióxido de carbono en el aire, además expide oxígeno por la noche, lo que la convierte en la favorita para los sitios de descanso.



En la lista también está la Chlorophytum comosum, conocida popularmente como ‘cinta’ o ‘malamadre’. Además de su aporte decorativo, es una de las mejores plantas purificadoras y no requieren de muchos cuidados. Esta especie tolera los lugares con sombra o semisombra, por lo que va bien en dormitorios que no cuentan con mucha luz natural.



Las suculentas son otra especie ideal para estos espacios. Existe una gran variedad de tipos y muchos de ellos son pequeños por lo que se pueden ubicar en cualquier parte. La ventaja es que no necesitan de mucha agua, pero sí de luz natural. No se recomienda ubicarlas directamente al sol.



Finalmente, otra alternativa es la dracaena marginata. La arquitecta la describe una planta vistosa por su color verde oscuro, su forma alargada y sus troncos que contrastan. Es muy beneficiosa porque ayuda a purificar el ambiente, sin embargo, puede llegar a crecer hasta cinco metros de alto, por lo que es recomendaba para sitios más amplios.



La clave está en asesorarse e identificar primero el espacio, las dimensiones que tiene, la cantidad de luz y ventilación natural que dispone. Luego los objetivos, si son decorativos o si se busca un mejor confort y aire interior. Además, el tiempo que se dispone para los cuidados necesarios.