Estudiante expone a su compañera de clase que no colaboró en tarea de grupo

Un estudiante se volvió viral en las redes sociales por denunciar que su compañera no hizo su parte de la tarea para una exposición de clase.

En su cuenta de TikTok, Jonatan Ulises mostró el video de cómo expuso a su compañera al final de su presentación en frente de su profesora y compañeros.

“Y en conclusión mi compañera no hizo nada, no me ayudó a nada, maestra”, dice Ulises en su exposición.

Cuando Ulises hizo la denuncia, su compañera se trató de excusar diciendo que “eso no es cierto” afirmando que estaba indispuesta a trabajar porque estaba enferma.

Lo que no esperaba la chica era que Ulises adjuntó al final de sus diapositivas varias imágenes que mostraban que ella “estaba tan enferma que se fue a la playa, y tan enferma que se fue a un concierto y tan enferma que se fue a vacacionar”.

La chica respondió al video

La joven estudiante también utilizó TikTok para exponer su postura ante la denuncia de su compañero afirmando que “se pasó de lanza”.

“Realmente no me esperaba esto, porque no sabía que me estaban grabando y pues la verdad me confié de que Jonatan es mi amix' y que me iba a dar chance de exponer con él, aún sin haber hecho nada, y efectivamente me dejó pasar a leer mis partes de la diapositiva, pero pues la neta se pasó de lanza, eso no se hace con los 'amix'”.

Al finalizar el video la joven admite que disfrutó su paseo a la playa y que “lo bailado nadie le quita”.

