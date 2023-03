Bill Gates reveló la clave para evitar pandemias y lo comparó con los bomberos

El multimillonario Bill Gates reflexiona sobre el accionar de los gobiernos para evitar una nueva pandemia. Foto: Cortesía Twiter

Redacción Elcomercio.com

Bill Gates, uno de los líderes que participó para combatir la pandemia del covid-19, nuevamente expone sus reflexiones para anticiparse a una catástrofe sanitaria.

El multimillonario anticipó el pasado 21 de marzo de 2023, las formas en las que debería actuar el mundo. Así lo dijo en su artículo de opinión en el New York Times.

"Necesitamos un departamento de bomberos para las pandemias", fueron sus palabras, al reiterar que "el mundo no ha hecho tanto para prepararse para la próxima pandemia como esperaba".

Departamento de bomberos de pandemias

El escrito que publicó Gates tiene su fundamento en la investigación "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America".

En ese texto académico se hace referencia a la posibilidad de que surja una pandemia similar a la del coronavirus, con un impacto del 38% en los seres humanos.

Por lo tanto y de acuerdo a su análisis, el magnate estadounidense afirmó que "necesitamos prepararnos para combatir los brotes de enfermedades al igual que nos preparamos para combatir los incendios... si se deja que un incendio arda fuera de control, representa una amenaza no solo para un hogar sino para toda una comunidad"

Financiamiento para evitar pandemias

Gates en reiterativo en señalar que se debe financiar adecuadamente por parte de los líderes de salud pública de cada país. Y si fuese necesario acudir a voluntarios y una preparación constante.

Visita nuestros portales: