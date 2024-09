Uno de los problemas que afrontan las mujeres en la mala percepción de sí mismas. ¿Este aspecto pueden incidir en su éxito personal y profesional?

Una mala autopercepción personal se combate desde el autoconocimiento, solo conociéndome podré mejorar los aspectos en los que fallo. Alexandra Pumarejo, conferencista y escritora, resalta que la clave está en saber que soy suficiente y esto tiene que ver con cómo me veo a mí misma.

¿Cómo sé que no me siento suficiente?

Entre las principales señales que me muestran que me percibo a mí misma como no suficiente están:

Dificultad para poner límites: se trata de no poder lidiar con la posibilidad de incomodar. Creer que dando gusto a los demás seré más aceptada

se trata de no poder lidiar con la posibilidad de incomodar. Creer que dando gusto a los demás seré más aceptada Me comparo con los demás: siento que la vida del resto es mejor que la mía

siento que la vida del resto es mejor que la mía Miedo a ser auténtica: busco encajar en un círculo de tal modo que ya no soy yo misma

busco encajar en un círculo de tal modo que ya no soy yo misma Dificultad para tomar decisiones : pienso que mis decisiones pueden valerme el rechazo de los demás. Temor ante las consecuencias

: pienso que mis decisiones pueden valerme el rechazo de los demás. Temor ante las consecuencias No creo que alguien me ame: si no me siento suficiente, dudo de que el amor de los demás hacia mí sea verdadero. De ahí vienen los celos e inseguridades.

si no me siento suficiente, dudo de que el amor de los demás hacia mí sea verdadero. De ahí vienen los celos e inseguridades. No dejo entrar el amor por miedo: me blindo ante la posibilidad de que me hieran o rechacen

me blindo ante la posibilidad de que me hieran o rechacen Pongo las necesidades de los demás por encima de las propias: no tengo tiempo para mí, pero sí para todos los demás. Cuando doy a los demás en exceso lo puedo estar haciendo desde la escasez y no desde la abundancia.

no tengo tiempo para mí, pero sí para todos los demás. Cuando doy a los demás en exceso lo puedo estar haciendo desde la escasez y no desde la abundancia. Me conformo: si me siento ‘defectuosa’ busco alguien igual de ‘defectuoso’ para no arriesgarme. Este aspecto es muy peligroso, pues me puede llevar a permanecer en malas relaciones.

si me siento ‘defectuosa’ busco alguien igual de ‘defectuoso’ para no arriesgarme. Este aspecto es muy peligroso, pues me puede llevar a permanecer en malas relaciones. Ser perfeccionista : puedo creer que solo llegando a la perfección puedo ser amada. Este aspecto me puede llevar a evitar cometer errores y esto a su vez a no aprender.

: puedo creer que solo llegando a la perfección puedo ser amada. Este aspecto me puede llevar a evitar cometer errores y esto a su vez a no aprender. Me tomo todo personal: creo que todo lo que los demás hacen es contra mí.

creo que todo lo que los demás hacen es contra mí. Busco mi valor en los demás: por ejemplo, soy feliz por ser buena madre y que mis hijos sacan las mejores notas. Soy feliz porque le envío a mi esposo los almuerzos.

por ejemplo, soy feliz por ser buena madre y que mis hijos sacan las mejores notas. Soy feliz porque le envío a mi esposo los almuerzos. Trato de ‘anestesiar’ lo que siento: suplo mi malestar con comida, drogas, alcohol, compras, cirugías estéticas.

La raíz de no sentirme suficiente

Según Pumarejo, si reconozco estas señales en mí misma puedo atacar la raíz y, de ese modo, sanar. Para ello se debe reconocer los problemas que me causaron la sensación de ‘no ser suficiente’. Entre las causas o ‘raíces’ están:

Falta de atención en la niñez . En esta etapa consolido que merezco el amor.

. En esta etapa consolido que merezco el amor. De 0 a 7 años somos egocéntricos . Aquí se desarrolla la personalidad de cada uno dependiendo del entorno y las circunstancias que vivo. Wendy Wunder, escritora y embajadora de las Naciones Unidas, señala que la normalidad se establece en esta etapa.

. Aquí se desarrolla la personalidad de cada uno dependiendo del entorno y las circunstancias que vivo. Wendy Wunder, escritora y embajadora de las Naciones Unidas, señala que la normalidad se establece en esta etapa. Necesidad de la predictibilidad . Prefiero una historia repetida que romper patrones y enfrentarme a lo nuevo.

. Prefiero una historia repetida que romper patrones y enfrentarme a lo nuevo. Creer que la suficiencia me la dan otras cosas. Pienso que mi valor depende de situaciones externas, como la aceptación de las amigas, el amor de la pareja.

Pienso que mi valor depende de situaciones externas, como la aceptación de las amigas, el amor de la pareja. Por las redes sociales: me comparo con otras por lo que me ‘venden’ en redes o sus números.

me comparo con otras por lo que me ‘venden’ en redes o sus números. Por nuestro entorno: somos el promedio de las cinco personas que tenemos a nuestro alrededor.

somos el promedio de las cinco personas que tenemos a nuestro alrededor. Por creerles a nuestros pensamientos: lo que nos decimos todos los días afecta lo que pienso y siento.

Cómo sentirme suficiente

Después de identificar la raíz de los problemas, hay que trabajar en medidas que me permitan sanar. Alexandra Pumarejo nos da las siguientes:

En vez de compararte, empodérate

Establece límites, estos son para protegerme no para cambiar al otro

No permitas que el trauma de otras personas sea una excusa para maltratarte

Suelta el pasado. Ten compasión por cada una de tus versiones anteriores. Tu versión anterior hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía.

Atrévete a ser vulnerable y muéstrate como eres. El antídoto a la vergüenza es la vulnerabilidad

Cuestiona tus pensamientos

Date a ti misma lo que necesitas. Nadie te va a venir a rescatar o completar.

Haz afirmaciones positivas en el espejo, motívate

Aprende a confiar en ti. Cúmplete una promesa al día

Agradece cinco cosas todos los días

Reconoce y ama a tu niña interior

Relaciones saludables

Wendy Wunder, escritora y ´speaker’, resalta que parte del éxito personal es concentrarse en el camino de cada uno y no comparar mi camino con el de los demás. Pero siempre apoyándome en mi equipo.

Para ello se necesita una mente abierta para reconocer que los demás son valiosos aunque sean distintos a mí, Además, entender que el peor error es el miedo al fracaso.

El amor propio y estudiarnos a nosotras mismas es la clave para crecer. Estar seguras de nuestro valor a pesar de lo que pueda decir nuestro entorno.

Parte del fortalecimiento de la autoestima es establecer relaciones saludables. Para ello, Wunder nos da unas claves en torno al respeto: