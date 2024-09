Este viernes 27 de septiembre de 2024, el mundo del cine sufre la pérdida de la actriz Dame Maggie Smith, famosa por su papel en la saga Harry Potter. Smith nació en 1934.

La actriz británica es considerada una de las mejores actrices de su generación, de la mano de Vanessa Redgrave y Judi Dench.

Maggie Smith empezó en el teatro. Su compañía se encontraba en Londres en 1955, cuando llamó la atención de un productor que la llevó a la fama.

Dame Maggie Smith falleció en Londres, Inglaterra, a los 89 años. Sus hijos informaron que murió “pacíficamente en un hospital esta mañana”.

Señalaron que estuvo con sus amigos y familia hasta el final. Además, agradecieron los mensajes de apoyo y pidieron privacidad para la familia en estos momentos de dolor.

En un comunicado, señalaron que deja dos hijos y cinco nietos que están devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela.

Actor Maggie Smith who played Minerva McGonagall has died at the age of 89 😢 RIP 🪦 pic.twitter.com/lkwgBstzaN

Smith tuvo innumerables papeles, siendo de los más reconocidos su personaje de la profesora Minerva McGonagall, la subdirectora del Colegio Hogwarts, en la saga Harry Potter.

Además, su participación en la serie Downton Abbey le valió el reconocimiento mundial. Esta fue una serie de televisión que terminó en el 2015 y tuvo 52 episodios. Posteriormente, se hizo una secuela en el 2019 y la última en 2022.

Sin embargo, Jean Brodie le valió el Oscar a la mejor actriz y el premio de la Academia Británica (BAFTA) en 1969. Smith sumó otro Oscar en 1978 como actriz de reparto por California Suite en 1978.

A lo largo de su vida, Smith ganó dos Oscar, obtuvo 50 premios y 108 nominaciones en décadas de trayectoria.

The Dowager's quick wit never fails her, not even in her final moments. #DowntonAbbey pic.twitter.com/pgWi2Arfx9