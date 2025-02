Ray Kurzweil es un reconocido futurólogo, inventor y científico estadounidense. Se ha destacado por sus predicciones, como el auge de la nanotecnología, el internet y la llegada del iPhone.

Un futuro predicho por quien intuyó el Internet y el iPhone

En 2010, Kurzweil hizo una revisión de todos sus pronósticos a lo largo de 20 años. El hombre encontró que de 147, 115 fueron completamente ciertos, 12 era esencialmente correctos y solo tres fueron equivocados.

Recientemente, hizo una fascinante revelación sobre el futuro de la humanidad. De acuerdo con el experto, las personas podrán alcanzar la inmortalidad para 2030.

De acuerdo con el futurólogo, para esta época, los humanos podrían aumentar la esperanza de vida en más de un año cada año. Además, indicó que 15 años después de esto, nanobots podrían fluir a través del torrente sanguíneo. Estos componentes podría ser capaz de realizar reparaciones y conectar el cerebro con la nube.

Una vez esto sea posible, se podrá enviar videos y más contenido directamente desde la menta. Adicionalmente, mencionó la posibilidad de hacer copias de seguridad en la cabeza.

“Vamos a ser más divertidos. Vamos a ser más sexys. Seremos mejores expresando sentimientos amorosos. Si quiero acceder a 10.000 computadoras durante dos segundos, puedo hacerlo de forma inalámbrica y mi poder computacional se multiplica en la nube diez mil veces. Eso es lo que haremos con nuestra neocorteza”, explicó.

Similarmente, en conversación con ‘The Guardian’, Kurzweil expresó que estos cambios se darán progresivamente. En 2030, comenzarán los avances para conseguir la inmortalidad.

Los desafíos y planes personales de Kurzweil para la inmortalidad

“A principios de la década de 2030 podemos esperar alcanzar una velocidad de escape de la longevidad en la que cada año de vida que perdemos a causa del envejecimiento lo recuperamos gracias al progreso científico“, agregó.

El científico también recordó que estos avances no sería una garantía sólida de vivir para siempre, pues todavía existe la posibilidad de tener accidentes. No obstante, dijo que la probabilidad de morir no aumentará año tras año.

“La capacidad de recuperar digitalmente a los humanos fallecidos planteará algunas cuestiones sociales y legales interesantes”, concluyó.

Para finalizar, Kurzweil se refirió a sus propios planes para alcanzar la inmortalidad: “Mi primer plan es mantenerme con vida y, por lo tanto, alcanzar la velocidad de escape de la longevidad. Tomo alrededor de 80 pastillas al día para ayudarme a mantenerme saludable. La congelación criogénica es la alternativa.

El experto agregó que también tiene la intención de crear un avatar de IA sí mismo para preservar sus recuerdos y representar su personalidad.