Seguramente te ha pasado que, intentas entrar a una página web y, de repente, aparece un recuadro que te pide marcar “No soy un robot“.

O peor aún, te piden identificar semáforos, puentes o bicicletas en una serie de imágenes borrosas.

Estos pequeños desafíos se llaman captchas y existen para asegurarse de que quien está usando el sitio es una persona real y no un programa automatizado, también conocido como bot, dice Google.

¿Por qué existen los captchas?

Los bots pueden ser útiles, como los que ayudan a responder mensajes en chats de empresas, pero también pueden ser peligrosos.

Al principio, era necesario descifrar un texto que las máquinas no podían leer. Luego, se comenzó a pedir la identificación de diferentes imágenes. Ahora, en la mayoría de los casos, solo se necesita hacer clic en una casilla.

Por cierto, captcha significa Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart. Es español quiere decir “Prueba de Turing completamente automatizada y pública para diferenciar computadoras y humanos”.

¿Realmente funcionan los captchas?

Los captcha funcionan porque los humanos pueden resolver pruebas que los bots no logran con facilidad, como identificar objetos en imágenes o completar selecciones simples.

Aunque pueden ser molestos, Google señala que son claves para la seguridad de servicios como Gmail y YouTube, y desde 2009, este sistema ha sido gratuito tras su adquisición por la compañía.



Algunos bots maliciosos intentan robar información, enviar spam o incluso saturar páginas web hasta que dejan de funcionar. Los captchas fueron creados para frenar estas amenazas y mantener un Internet más seguro.

Sin embargo, estos desafíos no siempre son perfectos. Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que los humanos tardamos en promedio 9 segundos en resolver un captcha, mientras que algunos programas de inteligencia artificial pueden hacerlo en menos de un segundo.

Esto plantea una pregunta: ¿realmente vale la pena perder ese tiempo? No es mucho, pero tiempo es tiempo y si lo gastas no se recupera.

Además, algunos expertos han señalado que resolver captchas no solo sirve para protegernos de los bots, sino también para entrenar sistemas de inteligencia artificial.

Un informe de The New York Times explicó que, cuando identificamos imágenes en un captcha, podríamos estar ayudando a mejorar el reconocimiento de objetos en automóviles autónomos o bases de datos de grandes empresas tecnológicas.

En conclusión, debes aclarar que no eres un robot porque los captcha ayudan a diferenciar a los humanos de los bots maliciosos que intentan robar información o manipular sitios web. Este sistema añade una capa de seguridad y evita que programas automatizados accedan a servicios en línea.

Entonces, la próxima vez que te pidan demostrar que no eres un robot, quizás te preguntes: ¿estoy protegiendo mi seguridad en Internet o solo ayudando a entrenar inteligencias artificiales sin darme cuenta?