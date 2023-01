Un mapa en EE.UU. permite elegir universidad, según sus casos de violación

En Estados Unidos se lanzó un nuevo mapa interactivo para influir en la decisión del alumnado sobre qué universidad elegir tomando en cuenta sus casos de agresión sexual y violación.

Las estadísticas de más de 750 universidades en EE.UU., Puerto Rico e Islas Vírgenes sobre agresiones sexuales y violaciones ya pueden consultarse en este mapa.

La herramienta fue diseñada por la organización End Rape on Campus (Acabar con la violación en los campus) y recopila los casos denunciados entre 2018 y 2020 en estas facultades.

El sitio incluye ocho universidades que conforman la Ivy League, es decir, el circuito de universidades privadas de élite del noreste de EE.UU.

Además, permite acceder a recursos de prevención y apoyo a los supervivientes.

La directora ejecutiva de End Rape On Campus, Kenyora Parham, explica que esta web surgió como respuesta a las constantes demandas de estudiantes y sus familias de tener la información necesaria para "hacer rendir cuentas" a las universidades.

Esta iniciativa no ofrece un ranking detallado de los centros y aspira a influir en la elección del futuro estudiante universitario.

"No va solo de cuál es el programa mejor calificado, sino que también va de seguridad y de cómo esos campus gestionan las agresiones sexuales y el acoso", argumenta Parham.

