Embajador de Rusia anuncia firma de acuerdo para provisión de vacunas Sputnik V, con Guillermo Lasso

Mariela Rosero. Editora (I)

El camino ya está abierto para la llegada de la vacuna Sputnik V a Ecuador. El gobierno ruso, dirigido por Vladimir Putin, aceptó el pedido que le hiciera el presidente electo, Guillermo Lasso. Y ahora únicamente se espera la posesión, el 24 de mayo de este 2021, para avanzar en las negociaciones.

El diálogo se inició el 22 de abril, cuando el embajador de Rusia en Ecuador, Vladimir Sprinchan, le entregara a Lasso, una carta de felicitación por la victoria en las elecciones. En ella Putin expresaba además el deseo de su país de mejorar las relaciones bilaterales.

“Para nosotros Ecuador constituye un socio estratégico económico; ocupa el tercer lugar en la región entre nuestros socios económicos”, precisó a EL COMERCIO, este martes 11 de mayo del 2021. Por eso, al recibir la misiva, con el agradecimiento de Guillermo Lasso, el presidente Putin respondió a su pedido de ayudarle a cubrir la necesidad de inmunizar contra covid-19 a la población.

“Nuestro presidente quiere contribuir a que el pueblo ecuatoriano alcance la inmunidad colectiva contra este virus. Y dio una instrucción al Fondo de Inversión Rusa, el organismo a cargo de la exportación de la vacuna rusa hacia otros países., para seguir la negociación”.

Lo señaló el embajador Sprinchan, quien confirmó que el vicepresidente electo, Alfredo Borrero, firmó un acuerdo de confidencialidad, para empezar la negociación, el 1 de mayo, hace 10 días.

“Al presidente electo, Guillermo Lasso, le expliqué que hay unas etapas que cumplir”, apuntó el embajador ruso, quien detalló que con la aprobación de Moscú, en dos días se enviará a Ecuador documentación para que Arcsa (Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria) certifique y apruebe el uso de la vacuna rusa.

“Una vez que se tenga esa aprobación se abren todas las puertas para negociar el contrato de compra de la vacuna. En estas casi dos semanas, previas a la posesión del nuevo gobierno, esperamos que se haga ese trámite”.

El epidemiólogo y profesor de la Universidad UTE, Daniel Simancas, recordó que la Academia ha luchado más de un año por la diversificación de vacunas. “Si no inmunizamos rápido, las nuevas variantes podrían implicar la necesidad de aplicar una tercera dosis o una nueva vacuna”.

La Sputnik V, anotó Simancas, no requiere tanta logística para almacenamiento y distribución como la de Pfizer. “Eso lo hace ideal para una campaña de vacunación”.

Sobre el anuncio del viernes pasado, del ministro de Salud, Camilo Salinas, en torno a que Rusia enviará ocho millones de dosis, el embajador dijo que le sorprendió la noticia. La descartó.

“Lamentablemente el actual gobierno no nos contactó. Una hora antes de viajar a EE.UU., el exministro (Juan Carlos Zevallos) habló pero no se hizo más seguimiento. También la Alcaldía de Quito y la Cancillería se acercaron, no hubo seguimiento en la práctica”.

Guillermo Lasso -aclaró el embajador Sprinchan- pidió más de ocho millones de dosis de Sputnik V. Pero él, reiteró, no puede hablar de una cantidad, ya que eso dependerá de las negociaciones entre gobiernos. Recordó que Rusia provee de vacunas a 60 países y que otros enviaron los pedidos más tempranamente.

Lasso ofreció en su campaña aplicar nueve millones de dosis en 90 días. Ecuador ha aplicado 1 215 676 dosis hasta el 6 de mayo del 2021. El compromiso de este gobierno es administrar dos millones de dosis hasta el 24 de mayo. Y ha repetido que ha negociado 20 millones de dosis, que deberían llegar hasta diciembre.