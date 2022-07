Turismo: Ruta de las cascadas

La vida se cuenta en momentos, no en minutos; la felicidad es una decisión, no una situación; escogemos cómo vivimos: llenos de miedos o de oportunidades y es claro que muchas cosas en la vida no dependen de nosotros. El Parque Nacional Llanganates es uno de los mayores reservorios de agua del Ecuador y alimenta ríos de: Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y Napo.

Para que la cascada del Pailón del Diablo, donde se filmó la película “Prueba de Vida”, con Meg Ryan y Russell Crowe, llegué a los impactantes niveles que tuvo el fin de semana anterior, deben coincidir eventos climáticos en las 4 provincias, que se resumen cada mes de julio en Baños de Agua Santa, por lo que hay que tener mucha estrella, para ver y captar un evento tan colosal que nos hace sentir insignificantes ante tanta fuerza telúrica, o privilegiados de ser parte de un espectáculo extraordinario, magnificente, que no detiene los servicios turísticos urbanos de Baños.

Justo el día de esa filmación que inundó las redes sociales con mensajes apocalípticos, invité al galardonado Chef Edgar León a recorrer la Ruta de las cascadas o vía Baños - Puyo, con saltos de agua que solo florecen este mes: unos brotaban en medio de mantos de hojas sin alterar nada que no sea nuestro asombro; otros subvierten el orden desnudando rocas jamás tocadas por la luz del sol; algunos arrancan violentamente árboles que parecían inamovibles; reconstruir paisajes, alterar cursos de ríos, requiere una potencia así de colosal.

La maquinaria limpió los derrumbes, del aire frio andino pasamos al cálido húmedo amazónico; compartimos una aventura con quienes tuvieron la fortuna de estar en Baños esos días lluviosos ya superados, aunque es posible que, hasta mediados de agosto, otras lluvias en los páramos de los misteriosos Llanganates revivan cascadas iluminadas con pedazos de oro del tesoro ahí escondido y alimenten nuestros ríos y nuestros sentidos, que nos recuerdan que la vida y la felicidad es aquí y ahora, en el presente … llamado así, porque es un regalo.