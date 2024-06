Entre el 26 y el 28 de este mes, se reunirán en Asunción, Paraguay, los Cancilleres de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). El anfitrión propuso como tema central para este 54 Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General: “La Integración Hemisférica y el Diálogo Constructivo para avanzar hacia nuestros objetivos comunes”.

Si bien la temática es relevante, tras ella hay una vaguedad innegable. Lo digo, porque si somos fríos y pragmáticos, no debemos llamarnos a engaños. Llevamos siete o más décadas abocados a la integración y como lo dijera Bolívar antes de expirar en la Quinta Pedro Claver en Santa Marta: “… he arado en el mar”, al no lograr la unidad del Suramérica.

A esta dura expresión, podríamos sumarnos todos los latinoamericanos no exceptuándose nadie, porque estamos llenos de palabras y declaraciones vacuas, y no logramos concordar una senda para integrarnos y avanzar unidos, y todos cual más cual menos sabemos que desunidos estamos condenados a marcar el paso y así, no poder acceder al desarrollo, no solo deseado, sino absolutamente necesario para salir de la histórica postración en que nos debatimos.

Pero somos, o al menos, actuamos con una testarudez digna de ser analizada por un grupo de siquiatras, teniendo así la posibilidad de cubrir todas las variantes de egos que estarán en la mesa de las negociaciones. Empecemos por lo más sencillo, obvio y sensible. Me refiero a nuestras fronteras terrestres y marítimas. Ellas, en nuestra vida bicentenaria, desde que nos independizáramos de los colonizadores, efectivamente nos han arrastrado a conflictos bélicos, en el siglo XIX y primera mitad del XX. Si bien toda vida humana tiene igual valor, lo ocurrido entre nosotros no es comparable a la hecatombe de destrucción material y mortandad ocasionadas por la Primera y Segunda Guerra Mundial.

Con semejante lastre a cuestas, a seis años de firmada la paz, seis países del viejo continente, que se enfrentaran en los campos de batalla, se sentaron en torno a una mesa y acordaron constituir la Comunidad del Carbón y del Acero, primer peldaño de la que sería la Comunidad Económica Europea, preámbulo de la actual Unión Europea conformada por 28 países, con una sola moneda, un espacio geográfico común, y un amplio y rico abanico de políticas comunes.

Nosotros, en cambio, siempre buscándole la “quinta pata al gato”. Vamos de tumbo en tumbo, y no hemos logrado avanzar en ningún acuerdo que podamos decir que ha sido exitoso. Seguimos inmersos en disputas y minucias que nos impiden avanzar. Podemos hacer todos los análisis que deseemos, podemos buscar los ángulos más auspiciosos, y siempre -si somos honestos y pragmáticos– llegaremos a los mismos frustrantes resultados. Ninguno de los múltiples y variados procesos de integración emprendidos entre nuestros países ha conseguido llegar a coronar su objetivo de manera exitosa.

Es probable que la CAN (Comunidad Andina de Naciones), nacida en el Acuerdo de Cartagena, haya sido el proyecto que logró avanzar y profundizarse con mayor fuerza. De él se derivan la CAF (hoy Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), y el Convenio Andrés Bello de educación.

La Unasur, el Prosur, el Mercosur, el Sela, los proyectos de integración en Centroamérica y el Caribe, la ALAC y la ALADI, han quedado en el camino. Todos han sufrido del síndrome de la soberanía malentendida, Y ni que hablar del factor ideológico. Pareciera que nuestros gobernantes se quedaron pegados en la Guerra Fría porque todo lo observan a través de este distorsionador prisma. Es duro, sí, pero real y verdadero.

Ojalá que bajo la inspiración guaraní se logre avanzar en la búsqueda de nuestros objetivos comunes.