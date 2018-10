PAE presentó propuesta para que el maltrato animal sea considerado un delito en el Ecuador

Este miércoles 10 de octubre de 2018 la Fundación Protección Animal Ecuador (PAE) entregó a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional un documento con argumentos relacionados a la reforma penal en relación al maltrato animal. Actualmente este tema está tipificado como una contravención en el Código Orgánico Integral Penal.

"Nuestro Código Penal contempla el maltrato animal muy a la ligera y con unas sanciones que en realidad no están haciendo una diferencia", dijo Verónica Aillón, una de las abogadas que trabajó en la propuesta. La especialista en derecho animal explicó que han existido pocos casos en los que las personas sentenciadas han sido arrestadas. "Hemos logrado una inhabilitación de una persona para que no pueda tener animales", contó en referencia al caso de Bruno, un pitbull que fue atacado con un machete en el norte de Quito.



Hugo Echeverría, otro de los abogados que lideraron la elaboración del documento, dijo que el argumento principal para implementar las reformas es la entrada en vigencia del Código Orgánico del Ambiente (COA). Esta normativa, vigente desde abril de 2018, prohíbe el maltrato.



La propuesta entregada a la Comisión de Justicia se basa en dos aspectos. El primero es el cambio en la tipificación del maltrato animal. Con esta modificación pasaría de ser una contravención a un delito. Esto vendría acompañado de una revisión de sanciones.



En la actualidad, COIP establece hasta siete días de prisión en el caso de muerte por maltrato y hasta 30 días cuando el fallecimiento es producto de peleas de perros. "En un contexto como el nuestro, en el que tenemos una pena máxima acumulada de 40 años, es una sanción levísima", dice Echeverría. "Estamos planteando un esquema similar al de Colombia y Chile de entre uno y cinco años como pena máxima agravada".

Los abogados Hugo Echeverría y Verónica Aillón junto a Lorena Bellolio, presidenta de PAE, y Ana Carolina Carvajal, reina de Quito. Foto: Gabriela Castellanos / Narices Frías

Los cambios también tendrían un efecto directo e inmediato en el procesamiento de las denuncias. Una de ellas es que la Fiscalía tendría que intervenir en las investigaciones y procesos jurídicos para proteger a los animales. Además, su alcance no sería únicamente en mascotas sino en la fauna urbana en general.



Otro de los ejes de la propuesta es la inclusión de nuevas conductas como delitos. Una de ellas es la zoofilia. Esta problemática es una de las que más preocupa a los animalistas. Lorena Bellolio, presidenta de PAE, comentó que también se entregó a la Asamblea un estudio realizado en Ecuador por la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (COPPA).



Este documento hace una revisión de esta problemática en la que documenta casos de abuso y explotación sexual de animales y su relación con la comisión de delitos sexuales o de violencia contra personas.



Para la elaboración del documento se contó con la participación de abogados especialistas en derecho animal, veterinarios, etólogos, instituciones internacionales como el International Center for Animal Law and Policy y académicos de la Maestría en Derecho Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona.



Además se eligió a la reina de Quito, Ana Carolina Carvajal, como embajadora de la propuesta. "Es muy importante realizar varios tipos de campañas para concienciar a la ciudadanía acerca de esta problemática y de lo crucial que es respetar a los animales", dijo. "Pero es esencial que se hagan reformas en la ley para poder amparar a los animales que, después de todo, no tienen una voz y necesitan este tipo de respaldo", comentó en referencia a la propuesta.