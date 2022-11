Énner Valencia fue el mejor jugador del partido ante Qatar

Una vez finalizado el cotejo inaugural del Mundial Qatar 2022, Valencia recibió el premio y atendió a la prensa. Foto: Tito Rosales / EL COMERCIO

Redacción Deportes

El capitán de la Selección de Ecuador, Énner Valencia, ganó el premio al mejor jugador del partido en el enfrentamiento ante Qatar en la inauguración de la Copa del Mundo



‘Superman’ anotó los dos goles de la Tri para que venza 2-0 a la selección anfitriona en el estadio Al Bayt.



Una vez finalizado el cotejo inaugural del Mundial Qatar 2022, Valencia recibió el premio y atendió a la prensa.



“Confiábamos en cada uno de nosotros y en el cuerpo técnico. Nos preparamos muy bien y tuvimos personalidad para afrontar esta clase de partidos”, mencionó el capitán de la Selección de Ecuador.



Así mismo, Énner Valencia se mostró alegre por romper esa recha negativa que tenía la Tri de anotar y afirmó que el Mundial le sienta bien, ya que es el máximo goleador de Ecuador en dicha competencia, con cinco goles.



“Hemos ganado un partido importante. Lo que más me pone feliz es que el que equipo se pueda sentir fuere y alegro, ver sonreír a mis compañeros me alegra mucho”, expresó el futbolista.



Énner Valencia jugó 77 minutos en la victoria de Ecuador ante Qatar. Mientras estuvo en cancha anotó dos goles y realizó dos remates al arco.

Además, ganó 9 de 13 duelos y recibió cuatro faltas. Su calificación en el portal de SofaScore fue de 8.8 puntos.

Moisés Caicedo destaca la concentración de Ecuador

El mediocampista de Ecuador, Moisés Caicedo, destacó la concentración que tuvo la Tri durante el partido que le permitió estar enfocado y lograr el objetivo que era la victoria.



“Estuvimos concentrados que era lo importante. Estuve bien en el campo para hacer un gran partido”, explicó.



De igual forma, el ‘Niño Moi’ mencionó que no tuvo presión sobre sus hombros pese a que a que todo el mundo estaría pendiente del partido inaugural.



“Me sentí muy bien, no sentí presión. Estuve tranquilo, además, el profe (Gustavo Alfaro) me da libertad para jugar donde yo quiero y eso hace que pueda ayudar al equipo”, atizó Caicedo.

