A pesar de la polémica, la fiesta musical del Fan Fest da inicio al Mundial Qatar 2022

El parque Al Bidda, en el corazón de Doha, albergará durante cuatro semanas a miles de aficionados que compartirán en un ambiente festivo su pasión por el fútbol, la música, el entretenimiento, la cultura local, la gastronomía y las últimas tendencias.

El Fan Fest edición 2022 se inauguró ayer con el Mundial y cuenta con 10 horas ininterrumpidas de actividades y shows en vivo que empezarán desde las cuatro de la tarde hasta las dos de la madrugada (08:00 - 16:00, hora de Ecuador), según la programación de la página oficial del festival.

Y aunque este pareciera el Mundial del que reniegan las estrellas -pues a las bajas confirmadas de Shakira, Rod Stewart y Dua Lipa se sumó a última hora la de Alicia Keys- hay artistas que mantienen sus presentaciones, por lo que la música no faltará en la Fiesta del Fútbol de Qatar.

Entre el 24 de noviembre y 17 de diciembre, las actuaciones confirmadas en la página web oficial son las de la cantante turca Zeynep Bastik, el cantante nigeriano de reggae Patoranking; el español Omar Montes, el DJ árabe Aseel, el rapero francés Gims y la Miami Band de Kuwait.

Además, en la lista constan Julian Marley, hijo de la leyenda jamaiquina, Bob Marley; la banda de rock tunecina Myrath; el cantante egipcio Hassan Shakosch; el DJ alemán Paul van Dyk; la banda británica de música electrónica, Clean Bandit; y el productor y rapero jamaiquino Sean Paul.

Para hoy, los artistas que hasta la víspera suenan se subirán en el escenario son el integrante del grupo coreano BTS, Jungkook, y la famosa banda estadounidense Black Eyed Peas.

Otros conciertos durante el Mundial se llevarán a cabo en la capital catarí, algunos con costo y otros gratuitos para los fanáticos que porten una Hayya Card. Entre esos consta el del británico Robbie Williams, el 8 de diciembre, quien ha defendido su participación en Catar, pese a las críticas por el dudoso respeto a los derechos humanos en ese país.

Williams señaló que sería “hipócrita “no actuar. “No acepto ningún tipo de abuso, en cualquier parte, pero si no pudiéramos actuar en todos los países que no respetan los derechos humanos, no podría ni actuar en mi cocina”, dijo el artista a la prensa inglesa.

Colombia abre el Fan Fest

El colombiano Maluma puso ayer el toque latino en la inauguración del Fan Fest y del Mundial. En el escenario del Al Bidda interpretó un repertorio de sus éxitos más conocidos, entre ellos Tu me partiste el corazón y Maluma baby.

Su presentación se produjo en medio de la polémica por el desplante que hizo a un periodista israelí, quien le pidió un comentario sobre su decisión de ser parte de los espectáculos del Mundial, cuando artistas como su compatriota Shakira han declinado, ante las denuncias de violaciones de derechos humanos en Qatar.

Maluma respondió en principio: “Sí, pero es algo que no puedo resolver. Solo vine aquí para disfrutar la vida, disfrutar el fútbol y la fiesta del fútbol. No es algo en lo que realmente tenga que involucrarme. Estoy aquí disfrutando de mi música y la vida hermosa, jugando fútbol también”, dijo.

Ante esta respuesta, el periodista MoavVardi le repreguntó si entendía por qué las personas pueden tener problemas con su respuesta y si la presencia de la estrella colombiana estaba ayudando al régimen de Qatar a encubrir la situación. Esto molestó al colombiano, al punto que se levantó del set y se marchó.

Himno mundialista

La inauguración del Fan Fest supuso también el lanzamiento del primer himno de la fiesta, Tukoh Taka, interpretado por la trinitense-estadounidense Nicki Minaj, el colombiano Maluma y la libanesa Myriam Fares.

“Estoy muy feliz de haber participado en esta canción del Mundial. Siempre soñé con una oportunidad como esta. Representar a la música latina en este tema junto a artistas increíbles que cantan en inglés y árabe me permite situar nuestra cultura en otra dimensión”, aseguró Maluma.

El objetivo de Tukoh Taka era hacer un disco que celebrara la unidad, la cultura y la diversidad a escala mundial, explicó el productor musical Wassim ‘Sal’ Slaiby, fundador y director ejecutivo de Universal Arabic Music.

Un escape

Este festival también supone uno de los pocos lugares donde los hinchas pueden comprar bebidas alcohólicas, tras la prohibición del Gobierno catarí de su expendio en estadios. Pero no resultará algo muy barato. Medios británicos aseguran que hinchas se han topado con que una botella de cerveza de una marca patrocinadora cuesta alrededor de 12 libras (USD 14). En los alrededores se consigue bebidas sin alcohol .

En hoteles y bares sí está permitida la venta de cerveza y otros.

