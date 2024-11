La cuarta etapa de la Vuelta a Ecuador contó con la presencia de una referente del ciclismo ecuatoriano. Miryam Núñez, vigente campeona nacional de ruta, se dio cita en el fin de la carrera y brindó sus expectativas a futuro.

La nueva etapa del evento ciclístico se llevó a cabo en Riobamba, tierra natal de Núñez y donde ganó su último título. Esta se realizó en un trazado a circuito cerrado que contó con ocho etapas.

Una vez que finalizó la etapa, Núñez se hizo presente para la premiación de los líderes. Allí, la ciclista fue la encargada de realizar investiduras de jerseys tanto a quienes destacaron en la etapa como a quienes se mantuvieron en lo alto de las clasificaciones.

Finalizado el acto de protocolo en la Vuelta a Ecuador, Miryam Núñez conversó con EL COMERCIO y brindó detalles sobre su futuro. Allí, la atleta señaló que se encuentra a la expectativa de la Vuelta Femenina a Ecuador y que apunta a una preparación hacia los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Miryam Núñez espera confirmar su participación en la Vuelta al Ecuador

Con la finalización de la Vuelta al Ecuador Masculina el domingo 17 de noviembre y el próximo arranque de la Vuelta Femenina, Miryam Núñez aún desconoce si estará presente. La atleta reveló que aún no se ha confirmado su presencia, sin embargo, mantiene los entrenamientos.

“Sigo entrenando, sigo haciendo actividad física, pero también dentro de eso está, un poquito, disfrutar fuera de la bici. Ya no como ciclista, sino como espectadora, que la verdad que es otra emoción. Simplemente, si estoy en la Vuelta Femenina, compartir con todas las chicas guerreras. El ciclismo femenino también cada vez está creciendo más y eso es muy bonito”, manifestó.

Antes de la Vuelta al Ecuador 2024, Núñez estuvo presente en el Mundial de Ciclismo como una de las representantes de la selección nacional junto a Marcela Peñafiel y Natalia Vásquez. Pese a ello, la ciclista apunta más alto y tiene un objetivo firme para el futuro.

La ilusión de los Juegos Olímpicos 2028

El Mundial de Ciclismo fue el primero dentro de la carrera de Miryam Núñez, quien a sus 30 años sueña en grande. La ciclista piensa que en aquel certamen realizó un buen papel y pudo aportar con su experiencia a la juventud de sus dos compañeras. Asimismo, estuvo presente en la competencia de relevos mixtos contrarreloj.

“Quiero seguir sobre la bici dando triunfos a mi provincia, a mi país y seguir haciendo lo que me gusta. El objetivo y mi sueño es y siempre ha sido participar en unos Juegos Olímpicos y no me voy a cansar de repetirlo. Voy a hacer lo imposible para lograr ese sueño y poder estar en Los Ángeles 2028“, señaló.