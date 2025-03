El ciclista olímpico ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates XRG) tuvo una destacada participación en la clásica Omloop Nieuwsblad en Bélgica, este sábado 1 de marzo de 2025, que tuvo un final de infarto.

Jhonatan Narváez se mantuvo en el pelotón de los líderes, especialmente en el último ascenso ante de la meta, pero luego perdió espacio y no pudo coronar una mejor performance en la Omloop Nieuwsblad que se celebra desde 1945 en la región de Flandes.

Los resultados oficiales de la Omloop Nieuwsblad ubicaron a Narváez en el puesto 15 de la clasificación final, a tan solo 10 segundos del noruego Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility), el ganador en un cierre milimétrico y emocionante.

La victoria de Waerenskjold fue sorpresiva y se concretó en el esprint final por delante de todos los favoritos en la 80 edición de la Omloop Nieuwsblad, que marcó el estreno de las clásicas ciclistas de primavera disputada con un recorrido de 194 kilómetros entre Gante y Ninove.

Waerenskjold (24 años), perteneciente a un equipo de segunda división, fue un gigante en una llegada al esprint dentro de un grupo de 30 corredores.

Fue una victoria por velocidad, imbatible, con un tiempo de 4h37’53” a una media de 42,5 km/hora, por delante del francés Paul Magnier (Soudal Quick Step) y del belga Jasper Philipsen (Alpecin).

El gran favorito, el belga Wout Van Aert, pasó por apuros en la segunda parte de la carrera y finalmente no compitió de cerca con los más veloces y se conformó con la undécima plaza.

La prueba que iniciaba el primer fin de semana de clásicas belgas se animó desde el principio con la escapada de siete hombres que no representaban peligro para los favoritos. El pelotón permitió la aventura, pero mantenida a raya a los rebeldes en torno a los 4.25 minutos.

En la persecución solo alteró el orden una caída que involucró a Campenaerts, Kung y Ryan Mullen.

A falta de 55 km para la meta la calma se tornó en agitación permanente. Los primeros movimientos por el triunfo lo provocaron el Visma de Van Aert con el joven británico de 19 años Matthew Brennan, Kim Heiduk (Ineos) y Van Dijke (Red Bull Bora).

