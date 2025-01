El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez, reciente campeón del Santos Tour Down Under, no pierde tiempo y se prepara para continuar una intensa temporada llena de desafíos.

Tras su histórico triunfo en Australia, Narváez, quien logró su primera victoria en una carrera World Tour, tiene previsto regresar a Ecuador para continuar con su calendario de competencias en el Campeonato Nacional de Ruta 2025.

Más noticias:

Jhonatan Narváez

El ‘Lagarto’ Narváez, parte del equipo UAE Team Emirates – XRG, continuará sus retos deportivos.

“Mientras me dirijo a casa para los campeonatos nacionales, me voy de Australia con recuerdos para toda la vida”, publicó Narváez en sus cuentas oficiales.

El Campeonato Nacional de Ruta 2025 se celebrará del 31 de enero al 2 de febrero del 2025. Narváez es el actual campeón nacional de ruta de Ecuador.

“Ganamos el Tour Down Under. Qué manera de completar dos semanas en Australia con mi nuevo equipo. Hemos disfrutado de tantos grandes momentos en las últimas dos semanas, y ya nos hemos convertido en familia. Gracias a todos mis compañeros por su apoyo y gracias a la afición ecuatoriana que me saludaron en la final ayer, fue genial verlos! Mientras me dirijo a casa para los campeonatos nacionales, me voy de Australia con recuerdos para toda la vida”,

Monumentos y el Tour de Francia

Además, Narváez tiene un calendario cargado de pruebas emblemáticas en el primer semestre de 2025, incluyendo dos de los cinco monumentos del ciclismo: la Milán-San Remo (22 de marzo) y la Lieja-Bastoña-Lieja (27 de abril).

La temporada culminará con su debut en el Tour de Francia, competencia que iniciará el 5 de julio y que se convertirá en uno de los mayores desafíos de su carrera.

Este será su primer Tour de Francia, pero el ecuatoriano ya cuenta con una vasta experiencia en el Giro de Italia, en el que ha participado en cinco ocasiones, y en la Vuelta a España, en la que ha corrido dos veces.

El ‘Lagarto’ será parte del equipo que liderará Tadej Pogacar.

Con su victoria en Australia, Narváez se afianza como uno de los ciclistas más destacados del pelotón internacional, y sus aspiraciones para este año son grandes.

Los ojos estarán puestos en su desempeño en las competiciones más prestigiosas del ciclismo mundial, en las cuales buscará consolidar su lugar entre los mejores.

Calendario de competencias 2025:

02.02: Campeonato Nacional de Ruta (Ecuador)

01.03: Omloop Nieuwsblad (Bélgica)

02.03: Kuurne – Bruselas – Kuurne (Bélgica)

22.03: Milano-Sanremo (Italia)

28.03: E3 Saxo Classic (Bélgica)

02.04: Dwars door Vlaanderen (Bélgica)

06.04: Ronde van Vlaanderen (Bélgica)

20.04: Amstel Gold Race (Países Bajos)

23.04: La Flecha Valona (Bélgica)

27.04: Lieja-Bastoña-Lieja (Bélgica)

05.07: Tour de Francia (Francia)

Los triunfos de Jhonatan Narváez

Jhonatan Narváez acumula 13 victorias profesionales. Antes, como juvenil, fue el primer ecuatoriano en ganar una carrera en Europa.