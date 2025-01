El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Emirates) se impuso en la quinta etapa del Tour Down Under, disputada entre McLaren Vale y Willunga Hill en Australia, de 145,7 kilómetros, con lo que ha conseguido arrebatar el liderato al español Javier Romo (Movistar).

Jhonatan Narváez, que invirtió un tiempo de 3h17:02 en cubrir el recorrido de la jornada reina, fue el más rápido del trío de líderes en los 300 metros finales, en los que superó en la línea de meta al británico Oscar Onley (Picnic PostNL) y el neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull Bora-Hansgrohe).

Narváez dio este sábado 25 de enero de 2025, el golpe de gracia con un potente cambio de ritmo en las últimas rampas de la subida final al que no pudieron responder sus rivales en la cabeza de carrera. Solo le pudieron seguir, pero, con notables dificultades, Onley y Fisher Black.

Mientras, Romo, que trató de controlar la situación, no pudo resistir dicho ataque y se tuvo que conformar con entrar a tres segundos junto al australiano Luke Plapp (Hayco AlUla).

Esto, unido a la bonificación del ecuatoriano, le deja segundo en la clasificación general de la ronda australiana, a nueve segundos a falta de la última etapa que se disputará este domingo 26 con salida y llegada en Adelaida, de 90 kilómetros y prácticamente llana, aunque con bonificaciones intermedias.

Narváez, de 27 años, se perfila como el primer ecuatoriano en ganar el Tour Down Under, aunque tendrá que estar atento y evitar cualquier susto dada la escasa ventaja sobre Romo y el propio Fisher-Black, que está a doce segundos.

A falta de esos 90 kilómetros, la planificación le está saliendo a la perfección al UAE Emirates, por cuanto, como reconoció el sudamericano, la táctica era luchar por la general por su compañero Jay Vine o él mismo.

El australiano no ha podido disputar la general tras sufrir una caída el viernes 24, pero el ecuatoriano sí que está mostrando un gran nivel. No ganaba desde que se impuso en la primera etapa del Giro de Italia 2024, en Turín. El año pasado, fue segundo en esta ronda tras el británico Stephen Williams.

1. Jhonatan Narváez (UEA Team Emirates XRG): 17h26’02”

2. Javier Rubio (Movistar Team); +9”

3. Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora-Hansgrohe): +12”

4. Oscar Onley (Team Picnic-PostNL): +15”

5. Bastien Tronchon (Decathlon-AG2R La Mondiale): +24”

6. Lucas Plapp (Team Jayco AlUla): +24”

7. Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers): +27”

8. Thomas Gloag (Team Visma | Lease a Bike): +27”

9. Patrick Konrad (Lidl-Trek): +31”

10. Michael Woods (Israel-Premier Tech): +47”

