Richard Carapaz estará presente en la segunda edición de la Classic Var, una carrera de un día que se llevará a cabo el 21 de febrero de 2025.

La competencia, que se desarrolla en Francia entre Le Luc y Fayence, tiene un recorrido de 154,9 km. La prueba forma parte del calendario del ciclista ecuatoriano, quien tiene como gran reto de la temporada el Giro de Italia en mayo.

En el EF Education-EasyPost, equipo al que pertenece Carapaz, estará el también ecuatoriano Alexander Cepeda.

La Classic Var comenzará a las 06:27 hora de Ecuador en Le Luc, una población situada en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia.

Esta carrera representa una nueva oportunidad para Carapaz, quien se enfrenta a la temporada 2025 con la vista puesta en el Giro de Italia y otras pruebas destacadas.

La Classic Var contará con la participación de importantes equipos y ciclistas internacionales, como el Bahrain-Victorious, Groupama-FDJ, EF Education-EasyPost y otros equipos de la categoría World Tour UCI.

Entre las figuras destacadas que competirán en esta edición se encuentran Carapaz, Lenny Martinez, Santiago Buitrago, Guillaume Martin, entre otros.

La Classic Var será la segunda competencia oficial de Carapaz en la temporada 2025.

Su primer intento de participación fue en la Étoile de Bessèges, también en Francia, en la que el equipo EF Education-EasyPost decidió retirarse debido a problemas de seguridad en la carrera.

Aunque Carapaz mostró una mejora en su clasificación general antes de abandonar la competencia, la falta de organización y un incidente con un vehículo en el recorrido motivaron la retirada.

La gran meta de Richard Carapaz para esta temporada sigue siendo el Giro de Italia, evento en el cual se consagró campeón en 2019.

Además de la Classic Var, tiene confirmadas otras pruebas como Strade Bianche, la Faun-Ardèche Classic, entre otras. Carapaz sigue siendo una de las grandes figuras del ciclismo mundial, con 23 victorias en su carrera profesional, incluyendo la medalla olímpica en Tokio 2020.

Por otro lado, Alexander Cepeda, compañero de equipo de Carapaz, también tiene confirmada su participación en varias competencias, entre ellas la Classic Var y el Tour des Alpes-Maritimes.

Cepeda, conocido como ‘Chaleco’, es otro de los grandes ciclistas ecuatorianos que promete dar de qué hablar en esta temporada.

Con un calendario lleno de pruebas exigentes, tanto Carapaz como Cepeda se mantienen enfocados en sus principales objetivos, con la esperanza de seguir destacando en el ciclismo internacional.

