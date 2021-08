Ineos confirma la participación de Richard Carapaz y Jhonatan Narváez en la Vuelta a España

La Vuelta a España empezara el 14 de agosto. Ineos Grenadiers anunció este lunes 9 de agosto el equipo que llevará a la competencia. Los ciclistas ecuatorianos Richard Carapaz y Jhonatan Narváez son parte de los ocho pedalistas que anuncia Ineos en su video de presentación. Carapaz llegará a la prueba como ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

El ciclista carchense organizó la agenda con Ineos y tomará partida el próximo 14 de agosto desde la Catedral de Burgos y sueña con llegar peleando la Vuelta el 5 de septiembre en la Catedral de Santiago. La Vuelta a España, según la organización y la ficha técnica, recorrerá 3 400 kilómetros. En total serán 21 etapas y recorrerá todo el país.

