Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), el mejor ciclista ecuatoriano de todos los tiempos, le puso punto final a su año deportivo y empezó a disfrutar de sus vacaciones con la mira puesta en lo que viene.

La última competencia de Richard Carapaz fue en la Vuelta a España, donde disputó palmo a palmo con Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Ben O’Connor (Decathlon-AG2R La Mondiale) y Enric Mas (Movistar Team) para entrar en el podio.

Carapaz terminó en la cuarta posición en la Vuelta, a tan solo 49 segundos del podio, imponiendo así su segunda mejor marca en esta carrera, luego del segundo lugar que alcanzó en el 2020, uno de los mejores de su carrera.

Para el 29 de septiembre se esperaba que ‘Richie’ comande al equipo ecuatoriano en el Mundial de Ruta en Zúrich, Suiza, pero un tema familiar lo apartó del equipo y decidió dar un paso al costado, tal como lo informó en un boletín de prensa.

“En las últimas horas, me he visto obligado a viajar a Ecuador de urgencia para acompañar a mi hija, quien tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia. (…) Ante esta emergencia, no he podido entrenar durante varios días y mi condición no está a la altura de lo que Ecuador merece, ni física ni mentalmente. Por este motivo, he tomado la decisión de no participar en el Mundial de Zúrich 2024″, explicó.

Richard Carapaz piensa en el siguiente año

El año 2024 terminó para la ‘Locomotora del Carchi’, como también es conocido el ciclista que nació hace 31 años en El Carmelo, cantón Tulcán, provincia del Carchi.

“¡Mijines! Desde los paisajes de mi lindo Ecuador despido una temporada muy bonita. Gracias a todos por su apoyo. Ahora es tiempo de descansar, compartir tiempo con mi querida familia y prepararnos para seguir quemando leños en 2025″, fue el mensaje que colgó en sus redes sociales.

En el 2024 ganó el Campeonato Nacional Ecuador en contrarreloj; fue segundo en la misma competencia en Ruta; y en la Vuelta a Colombia fue número 1 en la montaña, en la clasificación por puntos y en la general quedó segundo.

En el Tour de Francia fue el ganador en la clasificación de la montaña y 12 en la clasificación por puntos.

En la clasificación general quedó 17 y se dio el lujo de ganar la etapa 17 en una distancia de 177,8 kilómetros.

En el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI), Richard Carapaz terminó el año en el puesto 13, con 2 814 puntos, esto lo convierte en el ciclista latinoamericano del año.

Jhonatan Narváez (Ineos Grenadiers) ocupa el puesto 23 con 2 140 puntos. El ecuatoriano es el segundo mejor latinoamericano.

