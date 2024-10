El Tottenham Hotspur, que tenía el partido controlado con un 0-2 al descanso, vio cómo el Brighton & Hove Albion le remontó en solo dieciséis minutos, lo que significó un paso atrás en sus aspiraciones. Pervis Estupiñán fue clave en la remontada.

Después de siete jornadas, los ‘Spurs’ ocupan la novena posición con apenas diez puntos de veintiuno posibles, lo que los deja a la misma distancia del descenso que de la clasificación a la Champions League. Este último debería ser su objetivo, considerando que llevan dos años consecutivos sin clasificar.

Tras una victoria sin brillo en la Europa League frente al Ferencvaros, el equipo dirigido por Ange Postecoglou arrancó de manera dominante en el Amex Stadium.

Brennan Johnson abrió el marcador luego de un excelente pase en profundidad de Dominic Solanke, y anotó su sexto gol consecutivo, algo que no lograba un jugador del Tottenham desde Harry Kane en enero de 2019.

El segundo gol llegó gracias a una gran jugada colectiva que culminó con un disparo de James Maddison, cuyo remate fue mal blocado por el portero Verbruggen. Con el 0-2 y el control del partido, todo apuntaba a que el Tottenham tenía la victoria asegurada.

Para el segundo tiempo, el ecuatoriano Pervis Estupiñán ingresó para darle otra cara al equipo.

Sin embargo, el equipo londinense se autoinfligió el daño. A los 48 minutos, Karou Mitoma, clave en la remontada con dos asistencias, ganó la espalda de Pedro Porro y lanzó un centro que terminó en los pies de Minteh tras errores defensivos de Van de Ven y Udogie. Minteh no dudó y acortó distancias.

