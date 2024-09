El Brighton & Hove Albion del ecuatoriano Pervis Estupiñán no pudo de local contra el Nottingham Forest, en la quinta fecha de la Premier League, de Inglaterra.

El partido se realizó en el Falmer Stadium, este domingo 22 de septiembre de 2024.

Ambos equipos no conocen la derrota y están asentados en la mitad alta de la tabla. El cuadro del alemán Fabian Hurzeler acumula una racha de tres empates seguidos.

El Brighton pudo haberse llevado el encuentro al haber tenido la ventaja la mayor parte del tiempo, después de remontar el tanto inicial del Nottingham Forest, en el minuto 12, de penalti.

El gol lo convirtió Chris Wood luego de una falta dentro del área cometida por el camerunés Carlos Baleba sobre Elliot Aderson.

Antes del descanso el equipo local dio la vuelta con un cabezazo de Jack Hinshelwood a pase de Jan Paul Van Hecke.

Tres minutos más tarde, en el 45′, Danny Welbeck disparó el balón para colocar el 2 a 1.

HT: What an end to that first 45! 🔥



[2-1] 📲 #BHAFC // #BHANFO 🔵⚪️ pic.twitter.com/6OUJalxauz