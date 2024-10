El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez, conocido como el ‘Lagarto’, enfrentó un duro revés el 17 de octubre de 2024 durante su participación en el Tour de Guangxi, en China.

Tras sufrir una caída, se golpeó la rodilla y no pudo continuar en la competencia, lo que marcó un triste desenlace en su última carrera con el Ineos Grenadiers.

El equipo británico compartió la noticia a través de sus redes sociales, expresando su pesar por el accidente y agradeciendo a Narváez por sus contribuciones a lo largo de seis temporadas.

“Lamentablemente, tras un segundo accidente en días consecutivos, Jhonatan Narváez se ha visto obligado a abandonar #TOG2024. Nuestro equipo médico lo examinará tras sufrir un golpe en la rodilla”, publicaron.

“Una manera dura de terminar su última carrera con el equipo, pero las últimas seis temporadas han sido un verdadero placer. ¡Gracias Jhony!”, añadió el Ineos.

Sadly following a second crash in consecutive days, @NarvaezJho has been forced to abandon #TOG2024. He will be checked over by our medical team following a knock on his knee.



A tough way to end his final race for the team, but the last six seasons have been a real pleasure.… pic.twitter.com/MJGLhLPavq