¿Ya está lista la camiseta de la Tri? ¿Cuánto costará?

La nueva camiseta de la selección ecuatoriana, para disputar el Mundial de Catar 2022, genera expectativa. Aunque aún no se revela el modelo, ya se conoce el preció que tendrá.

El jueves 22 de agosto, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) celebrará un evento junto a la marca encargada de diseñar la indumentaria, Marathon Sports. En la ceremonia se dará a conocer de forma oficial las prendas que utilizará la Tri en su cuarta cita mundialista.

En su página web, la firma nacional anunció una preventa y los precios para las camisetas. Los modelos disponibles son el principal y el alterno y cuentan con imágenes referenciales, sin revelar el diseño definitivo.

Las indumentarias cuentan con la opción de personalización, en la página web de la compañía, es decir que se les podrá agregar detalles. Quienes opten por ello, también podrán plasmar un número y su nombre.

El precio mínimo es de USD 59, 90, que corresponde a la prenda dedicada para infantes. La camiseta para adultos fue tasada en un valor de USD 64,90 para mujeres. El precio para hombres es de USD 69,90.

Previo a la presentación, la selección realizó un repaso por las casacas que ha utilizado a lo largo de su historia. De igual forma, dio a conocer que Édison Méndez, quien vistió la piel tricolor en los tres Mundiales, exhibirá el nuevo modelo.

En días previos a la presentación, en las redes sociales empezaron a circular videos y fotografías sobre el posible uniforme. Inclusive hubo quienes afirmaron que aquel será el diseño.

Aunque ya borró el tweet, si @bochadeportes14 lo dice le creo.

Abemus camiseta de la Tri. En lo personal no me gusta pero @marathonsports_ siempre me decepciona pic.twitter.com/aLhmPKCJi6