Alberto Spencer, Álex Aguinaga y Antonio Valencia ¿Quién es el mejor futbolista ecuatoriano de la historia?

Álex Puruncajas

Álex Aguinaga elude a un rival y envía un pase, entre dos rivales, al costado derecho para Antonio Valencia. El ‘Toño’ levanta un centro a velocidad a la cabeza de Alberto Spencer, quien marca un golazo. Las jugadas imaginarias destacan las acciones ofensivas que convirtieron en figuras mundiales a los tres ecuatorianos.

El mérito de sus jugadas radica en que las realizaron fuera de Ecuador, en clubes prestigiosos y en escenarios de renombre en partidos destacados. Basta recordar al Peñarol, de ‘Cabeza Mágica’ Spencer, el Necaxa del ‘Güero’ y el Manchester United del ‘Toño‘.



Jugar fuera de Ecuador en clubes de renombre y ser figuras les permite ya alcanzar un grado de distinción en comparación a otros futbolistas ecuatorianos. Pero ¿cuáles son los factores que les permitirían ganarse a uno de ellos el título de mejor futbolista ecuatoriano de todos los tiempos? ¿La trayectoria, el club, los títulos alcanzados fuera del país?



Estas características cuentan. Sin embargo, para Polo Carrera -otro exfutbolista ecuatoriano de renombre- no se los puede comparar por sus posiciones y porque jugaron en diferentes épocas.



Aún así, Valencia y Spencer le sacan ventaja a Aguinaga por la obtención de sus títulos internacionales. ‘Toño’, por ejemplo, fue campeón dos veces de la Champions League y Spencer, de la Intercontinental.



Con todo, Valencia quiso desligarse de esta distinción. En la rueda de prensa de su retiro como futbolista profesional, este 12 de agosto del 2021, expresó: “Me considero un buen jugador y un buen compañero. No me considero el mejor jugador de la historia del Ecuador”.

En una encuesta pasada de BENDITO FÚTBOL, Spencer se ganó el puesto de mejor. Sin embargo, con la despedida del ‘Toño’ se realizó otra una encuesta en Twitter (link al final de esta nota).



Para ayudarlos, dejamos la trayectoria y los logros de los tres tricolores.



Alberto Spencer. El legendario ‘Cabeza Mágica’ es considerado uno de los mejores futbolistas sudamericanos de la historia. Se destacó en el Peñarol de Uruguay, en donde ganó ocho títulos de Liga, tres Copas Libertadores y dos Copas Intercontinentales. Además, es el máximo anotador de la historia de la Libertadores con 54 tantos.



Álex Aguinaga. El ’10’ ecuatoriano comandó a la Tricolor en su primera clasificación mundialista a Corea Japón 2002. Es considerado uno de los mejores jugadores de la historia de la Liga mexicana, tras actuar en 543 encuentros y marcar 93 goles con el Necaxa. En ese club ganó tres títulos de Liga.

Antonio Valencia. Es el mejor jugador ecuatoriano en el fútbol europeo. Disputó 10 temporadas en el Manchester United, en donde ganó nueve títulos, que incluyen dos Ligas y una Europa League. Es el único ecuatoriano que disputó una final de Champions League y llegó a ser capitán de los ‘Red Devils’, que lo incluyeron en su equipo de la década. Además, disputó dos Mundiales (2006 y 2014) con la Selección.

¿Quién es el mejor futbolista ecuatoriano de todos los tiempos? — Bendito Fútbol (@BenditoFutbolEC) May 12, 2021