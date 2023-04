Real Madrid ganó 2-0 al Chelsea en la Champions League

Karim Benzema y Vinicius festejan un gol del Real Madrid. Foto: @realmadrid

Redacción Bendito Fútbol (D)

Real Madrid recibió al Chelsea en los cuartos de final de la Champions League. El cotejo se realizó en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España, este 12 de abril del 2023.

Real Madrid ganó por 2-0 en este encuentro de ida.

Karim Benzema abrió el marcador a los 21'.

Marco Asensio anotó el 2-0 a los 74'.

La vuelta se jugará el próximo martes 18 de abril, a las 14:00 (hora Ecuador), en el Stamford Bridge, en Londres, Inglaterra.



Un solo equipo en cancha

Real Madrid, con un gran despliegue de fútbol, minimizó al Chelsea durante los primeros 45 minutos en el estadio Santiago Bernabéu.



Debido a la presión alta y líneas adelantadas que mostró el esquema de Carlo Ancelotti, el Madrid tuvo problemas en los primeros minutos del partido cuando perdía el esférico, ya que el Chelsea aguardaba con João Félix y Raheem Sterling para un contragolpe rápido.



En los primeros siete minutos, el Chelsea llegó al área del Real Madrid en tres ocasiones gracias a los contragolpes, pero tanto la zaga madridista como Thibaut Courtois estuvieron atentos para mermar los ataques del rival.



La primera acción peligrosa del Real Madrid llegó a los 11’ y a partir de ahí fue un vendaval de ataques del conjunto español. Karim Benzema hizo una pared con Vinicius Jr., que terminó en remate al cuerpo de Kepa Arrizabalaga.



Real Madrid seguía asechando el área rival con mucha constancia, ya que era el dominador de la posesión y esto rindió sus frutos a los 21’.



Dani Carvajal habilitó a Vinicius Jr. dentro del área. Este intento un remate al arco que fue con poca potencia y el arquero Kepa pudo desviar, sin embargo, el rebote le quedo a Karim Benzema que definió totalmente solo y abrió el marcador.

Tras el gol, Chelsea tuvo su oportunidad más clara de empatar a la jugada siguiente. A los 23’ Sterling remato dentro del área, pero Courtois mandó el remate al tiro de esquina gracias a sus rápidos reflejos.



El Madrid continuó con su idea de juego y sumó la velocidad de sus extremos para generar más estragos en esa línea de tres centrales que planteó Frank Lampard. Vinicius Jr. fue una pesadilla para Wesley Fofana.



La primera mitad terminó con 10 remates del Real Madrid, siete de ellos al arco.



Chelsea con 10 hombres

Para la segunda mitad del compromiso se mantuvo las ideas de ambos equipos, pero con la diferencia de que el Chelsea lució un poco más sólido atrás en los primeros minutos.



A los 52’ Luka Modric casi emboca el esférico en el ángulo de Kepa Arrizabalaga. Tras una gran conexión entre Vinicius y Benzema, el croata remató, pero el esférico se fue unos pocos centímetros arriba del arco.



Cuando parecía que Chelsea estaba mejor en su zaga llegó lo peor, un jugador suyo vio la roja directa. Ben Chilwell se marchó expulsado por evitar una escapada a sus espaldas de Rodrygo Goes a los 59’.



Ya con la inferioridad numérica, el Real Madrid encontró más espacios para atacar a su rival. Otra vez, gracias a los pases largos hacia los extremos donde Vinicius y Rodrygo generaban mucho peligro.



Frank Lampard decidió ajustar su equipo con algunas variantes e hizo que sus laterales no tengan proyección para marcar una línea de cinco en el fondo y con esto evitar los desbordes por el lateral, algo que le rindió.



El Real Madrid, que no podía romper el cerrojo del Chelsea, encontró el segundo gol gracias a un remate de Marco Asensio a los 74’ desde los linderos del área.

Visita nuestros portales: