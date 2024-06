Este martes 25 de junio se disputará una nueva fecha de la Eurocopa 2024. Por primera vez en el torneo se jugarán cuatro partidos en Alemania.

Aunque ya hay varios clasificados a octavos de final, como España, Italia, Alemania, Suiza, etc., todavía toca definir otros grupos para ver qué selecciones pasan como líderes de sus respectivos grupos.

Más noticias:

¿Quién juega hoy en la Eurocopa?

En esta nueva jornada futbolera se definirán las posiciones y clasificados del Grupo C y D de la Eurocopa.

El cronograma arranca a las 11:00, con dos partidos en simultáneo del Grupo D. Se enfrentan Francia vs. Polonia y Países Bajos vs. Austria.

Para esta jornada, Polonia ya está eliminada de la Eurocopa, pero las otras tres selecciones lucharán por el liderato de su grupo.

Países Bajos es el actual líder, con cuatro puntos, le sigue Francia, con el mismo puntaje, pero menos goles a favor, y en la tercera plaza está Austria, con tres unidades.

The state of play in Group D…#EURO2024 pic.twitter.com/DcfmWswd74 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 25, 2024

La Eurocopa continúa a las 14:00, con la definición del Grupo C. Se enfrentan Dinamarca vs. Serbia e Inglaterra vs. Eslovaquia.

Lo curioso de este grupo es que todas las selecciones aún tienen posibilidades de quedarse eliminados del torneo, ya que su clasificación a los octavos de final no está asegurada.

Inglaterra es el líder con cuatro puntos, su escolta es Dinamarca y Eslovenia, ambas escuadras con dos unidades y en el último lugar aparece Serbia, con un punto.

Fichas del partido

Francia vs. Polonia

Hora: 11:00.

Estadio: Signal Iduna Park.

Países Bajos vs. Austria

Hora: 11:00.

Estadio: Olímpico de Berlín.

Dinamarca vs. Serbia

Hora: 14:00

Estadio: Allianz Arena.

Inglaterra vs. Serbia

Hora: 14:00

Estadio: Rhein Energie Stadion.