Paraguay y Venezuela empataron en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20

La fase final del Sudamericano Sub-20 arrancó con un empate 1-1 entre Paraguay y Venezuela, en el estadio Metropolitano de Techo.

Este 31 de enero de 2023 inició la primera fecha del hexagonal de donde saldrá el ganador del certamen y habrán cuatro clasificados al Mundial de Indonesia. Las selecciones se mudaron desde Cali, donde se llevó a cabo la fase de grupos, hacia Bogotá.



Además del Metropolitano de Techo, donde se llevó a cabo el cotejo, también estará disponible El Campín. A los guaranís y los venezolanos les acompañan las selecciones de Ecuador, Brasil, Uruguay y Colombia- anfitriones del certamen.



En esta primera fecha, ninguna de las selecciones clasificadas repetirá algún partido que ya lo haya tenido. Todas chocarán ante las escuadras que ingresaron en el grupo opuesto.



Paraguay llegó tras colocarse en el tercer puesto de su grupo al sumar 7 puntos. Asimismo, Venezuela entró en la segunda posición al sacar seis unidades.

Primer tiempo con propuestas de Paraguay, pero sin gol

La primera mitad del choque no mostró una superioridad manifiesta de parte de Paraguay, sin embargo, sí contó con mayores llegadas y se mostró incisivo. A la 'Albirroja' le costaba el último pase y penetrar en el área.



Venezuela, selección a la que le costó más asentarse en la cancha, mostró buenos dotes defensivos. Asimismo, supo aguantar los embates paraguayos y mantener el arco en cero hasta el final de la primera mitad.



Sin goles terminaron los primero 45 minutos de juego. Pesen a ello, en la etapa venidera se abriría la cuenta y existiría un partido más abierto desde ambos lados.

Paraguay pega primero y Venezuela empata

La segunda mitad necesitó del gol de Paraguay para que Venezuela reaccione y muestre un juego mucho más dinámico. De igual forma, tras verse en desventaja, la 'Vinotinto' causó mayores estragos, se mostró más sólida y arrinconó a los rivales.



El equipo de Aldo Bobadilla se puso al frente de manera prematura. Su gol llegó a los cinco minutos de la reanudación del encuentro, Tras un tiro de esquina y una serie de cabezazos en el área -entre despejes, remates y pases- el volante Gilberto Flores conectó un cabezazo que puso el 1-0 parcial.



Venezuela adelantó sus líneas y aumentó la presión para recuperar el balón. A su vez, optó por un juego rápido y un aumento de ritmo que le permita ingresar por los costados y filtrar pases entre líneas con Yerson Chacón, jugador que ingresó desde el banco y fue una de las figuras.



Tras una incursión en el área paraguaya de parte de Bryan Alcócer al 77', los venezolanos se encontraron con un penal. El mismo Alcócer fue el encargado de poner el 1-1.



La igualada llevó a que el partido se rompa, sea de tú a tú y todos se lancen al ataque a como dé lugar. Aunque Venezuela tuvo mejores chances para remontar, no se concretaron. Lo que queda de la jornada se completará con Ecuador vs. Brasil y Colombia vs. Uruguay.

