Ever Hugo Almeida se refirió a los jugadores extranjeros y El Nacional

Ever Hugo Almeida se refirió al aumento del cupo de futbolistas extranjeros en la LigaPro. Aunque el DT de El Nacional no es partidario de la medida, explicó cómo puede favorecer a su equipo, pero ser negativa para la Selección de Ecuador.

A finales de 2022, el Consejo de Presidentes de la organización decidió que las plazas de extranjeros se amplíen de seis a ocho.

El Nacional fue uno de los cinco clubes, junto con Manta, América, Universidad Católica y Orense que se opusieron a la medida.



Pese a que la iniciativa no fue bien acogida en su totalidad y tuvo mayor resistencia desde la Asociación de Futbolistas de Ecuador (AFE), Miguel Ángel Loor -presidente de la LigaPro- señaló que no hay vuelta atrás.

El Nacional, sin extranjeros

Dentro de los equipos ecuatorianos, la escuadra de las Fuerzas Armadas es la única que juega sin futbolistas foráneos en su plantilla.



El conjunto de los 'puros criollos' ha jugado durante toda su historia, únicamente, con jugadores ecuatorianos. Pese a que los estatutos del plantel ya no prohiben el fichaje de extranjeros, este se ha mantenido fiel a su identidad.



De cara a la temporada 2023, el 'Bi-Tri' continuará con su tradición frente a las posibilidades que sí han acogido otros clubes. En relación a ello, lo cual pareciera ser una desventaja, para el DT Ever Hugo Almeida no se constituye de tal manera.



En diálogo con la radio Mundo Deportivo, el entrenador paraguayo se refirió al impacto que puede generar en su equipo. "

Mirándolo a El Nacional en este campeonato, si los clubes pueden contratar una cantidad importante de extranjeros, el equipo puede tener algún inconveniente (en lo futbolístico). Pero en julio, cuando termine la primera etapa, El Nacional, al existir tantos cupos ocupados, puede traer jugadores (ecuatorianos) importantes del medio y encontrar más refuerzos.", señaló el técnico.

Preocupado por la Selección de Ecuador

Si bien el estratega consideró que el contexto puede hacer que El Nacional no salga afectado, sino que consiga mejores refuerzos, su punto de vista no es el mismo para la Selección de Ecuador. Aunque la escuadra maneja la misma premisa que el 'Rojo', esta debe nutrirse de los mejores jugadores y para ello necesita que sus potenciales miembros tengan actividad y surjan desde niveles juveniles.



"¿Qué va a pasar con la Selección? Hay un equipo armado, muchachos jóvenes con dinámica que, dentro de todo, hicieron un buen Mundial. Pero, más adelante ¿cómo esos chicos de divisiones inferiores pueden surgir? Yo no sé cuál será la idea. Quizá, yo peco de ignorante y es sobresaliente, pero no la entiendo.", manifestó.

